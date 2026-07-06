lunes 6  de  julio 2026
DESCONOCIMIENTO ELECTORAL

Presidente de Colombia insiste en negar la "legitimidad" de su sucesor Abelardo De la Espriella

Petro asegura que una firma encargada del conteo de preliminar de votos usó un algoritmo que varió votación en el exterior a favor de Abelardo De la Espriella

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, iniste en que hubo fraude en el balotaje del 21 de junio den Colombia, el cual ganó Abelardo De la Espriella. (AFP)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, iniste en que hubo fraude en el balotaje del 21 de junio den Colombia, el cual ganó Abelardo De la Espriella. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó de nuevo este lunes, 6 de junio, la “legitimidad” del mandatario electo, Abelardo De la Espriella, un ultraderechista respaldado por Donald Trump que ganó el balotaje de junio, de acuerdo con el órgano electoral.

El primer presidente izquierdista en la historia de Colombia ha cuestionado reiteradamente los resultados de las ajustadas elecciones en las que el De la Espriella venció por menos de un punto porcentual al senador oficialista Iván Cepeda.

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“El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, dijo el lunes en la red social X el mandatario, que alega un “fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera”.

Observadores internacionales y las autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.

Petro dijo que una firma colombiana encargada del conteo preliminar utilizó “algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”, principalmente de los sufragios de residentes en el extranjero.

Iván Cepeda, candidato de la izquierda derrotado en el balotaje por De la Espriella, reconoció los resultados de las elecciones, pero anunció que se declarará en “desobediencia civil” frente al gobierno entrante si este no toma distancia del gobierno estadounidense.

Colombia y Estados Unidos, históricamente aliadas, atraviesan tensiones diplomáticas inéditas desde que Trump ganó su segundo mandato.

Sin experiencia en política, De la Espriella promete fomentar la inversión privada, recortar el Estado en 40% e imponer mano dura frente a las guerrillas y carteles narcotraficantes, en medio de la peor crisis de violencia en el país en la última década tras intentos fallidos de Petro por negociar la paz con varias organizaciones.

Petro convocó protestas el 20 de julio, fecha de conmemoración de la independencia, para defender sus reformas sociales. Anunció un discurso de despedida ese día, antes de la posesión del nuevo gobierno en agosto.

De la Espriella ya anunció los nombres de cuatro de sus futuros ministros en las carteras de Defensa, Interior, Ambiente y Hacienda.

En medio del proceso de transición, el mandatario electo denuncia haber encontrado rastros de corrupción y “contratos a dedo” durante el gobierno de Petro.

FUENTE: Con información de AFP

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