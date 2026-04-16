jueves 16  de  abril 2026
DECISIÓN

Estados Unidos sanciona a hijos de dictadores y empresas de oro en Nicaragua

Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictatorial de Nicaragua, así como contra cinco responsables y siete empresas vinculadas al negocio de la extracción y comercialización del oro.

Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

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Estos serían los dos sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), informó el Departamento del Tesoro.

Noticia en desarrollo

FUENTE: Con información de AFP

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