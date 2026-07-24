Autoridades de Costa Rica detienen al principal narco del país solicitado por EEUU

Esta imagen facilitada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica muestra a agentes escoltando al presunto narcotraficante Alejandro Arias Monge, alias "El Diablo" —uno de los fugitivos más buscados del país y requerido por las autoridades estadounidenses—, tras su detención en un operativo en la provincia de Limón, Costa Rica, el 24 de julio de 2026

SAN JOSÉ.- La policía de Costa Rica detuvo este viernes a Alejandro Arias Monge, el narcotraficante más buscado del país y requerido por Estados Unidos , en un operativo en el que murió un presunto criminal y cinco agentes resultaron heridos, informaron las autoridades.

Arias Monge, alias el "Diablo" y por quien Washington ofrecía 500,000 dólares de recompensa , fue capturado de madrugada en la localidad de Río Frío, en la provincia de Heredia, a unos 90 kilómetros al noreste de San José.

"Era el líder de una violenta organización criminal transnacional y el fugitivo más buscado de Costa Rica", señaló la embajada estadounidense en San José en un comunicado, en el que recordó que Arias enfrenta cargos de narcotráfico, robo, homicidio agravado y lavado de dinero.

Estados Unidos felicitó a las autoridades costarricenses por el arresto del capo, de quien fueron difundidas imágenes en las que se le ve esposado, descalzo y en short.

Washington lo solicita en extradición por conspirar para transportar cocaína desde Colombia.

Narco prófugo

El "Diablo fue detenido en un predio rural tras una hora de intercambio de disparos en el que fue abatido Roney Ríos, señalado integrante del grupo criminal, y cinco policías resultaron heridos. En la operación fueron incautadas armas largas, pistolas y drones para monitorear la presencia policial en los alrededores de la casa donde se escondía el Diablo, detalló el reporte oficial.

Otro delincuente, Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, fue detenido y está acusado de varios homicidios.

Arias "le ha generado una gran cantidad de violencia y problemas al país", dijo Michael Soto, director encargado del Organismo de Investigación Judicial en el lugar del operativo.

Las autoridades costarricenses sospechan que el capo se escondió por un tiempo en Nicaragua. Se hallaba prófugo desde hacía una década, tras evadir un juicio por asesinato.

En los últimos años Costa Rica dejó de ser el país más seguro de Centroamérica debido al narcotráfico. En 2025 registró una tasa de 16.8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

FUENTE: Con información de AFP