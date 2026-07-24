Mike Hammer acompaña en Bejucal la entrega de la ayuda enviada por EEUU

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, junto a beneficiados con la ayuda humanitaria de EEUU en Bejucal.

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, junto a beneficiados con la ayuda humanitaria de EEUU en Bejucal.

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, junto a beneficiados con la ayuda humanitaria de EEUU en Bejucal.

MIAMI.– Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, acompañó este viernes una jornada de entrega de alimentos y artículos de higiene en Bejucal, donde familias beneficiarias recibieron los suministros enviados desde Miami como parte del programa de asistencia impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS).

Las imágenes enviadas desde Cuba muestran al diplomático estadounidense recorriendo ese municipio, conversando con residentes y participando en la entrega de los donativos canalizados a través de la Iglesia Católica, Cáritas Cuba y otras organizaciones humanitarias que participan en el operativo.

De acuerdo con la información difundida por las entidades responsables de la iniciativa, la distribución también se desarrolla en el vecino municipio de Alquízar, como parte de esta primera fase del plan de asistencia.

La iniciativa, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene como objetivo hacer llegar alimentos, artículos de higiene y otros insumos directamente a las familias vulnerables mediante organizaciones independientes, sin que los recursos sean administrados por las instituciones del Estado cubano.

El despliegue comenzó el pasado martes con la salida desde el Aeropuerto Internacional de Miami del primer vuelo de carga coordinado por el DOS. La aeronave transportó 18 toneladas de suministros, incluidos 700 kits de alimentos y 700 kits de higiene, correspondientes a la primera etapa del paquete de 100 millones de dólares destinado a respaldar al pueblo cubano.

La presencia de Hammer en Bejucal constituye una de las primeras evidencias en el terreno del desarrollo de este programa, concebido para que la asistencia llegue directamente a quienes más la necesitan mediante las entidades responsables. Según ha explicado el Gobierno de Estados Unidos, este mecanismo busca garantizar que los recursos sean entregados de forma transparente a la población, en contraste con modelos de distribución que Washington ha cuestionado durante años por el control ejercido por las autoridades castristas sobre este tipo de ayudas, que en la mayoría de las veces no cumplen su objetivo y son vendidas en las tiendas de divisas controladas por el oficialismo.