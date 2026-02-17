Estratega político Danny Quirós desgrana el triunfo de Laura Fernández en Costa Rica

MIAMI. - Danny Quirós, el arquitecto detrás de la contundente victoria electoral de Laura Fernández en Costa Rica, definió el triunfo del oficialismo como la consolidación de una nueva corriente pragmática en la región: la "sensatez".

Desde Miami, el estratega analizó para DIARIO LAS AMÉRICAS las claves que permitieron al Partido Pueblo Soberano (PPSO) retener el poder, capitalizar la popularidad del mandatario saliente Rodrigo Chaves y derrotar a una oposición que él describe como “desconectada” de la realidad nacional.

Quirós, quien operó la estrategia desde las sombras, pero con resultados visibles en las urnas, aseguró que el éxito de Fernández no se debió a una fórmula mágica, sino a la disciplina, el trabajo y una lectura correcta del sentir ciudadano.

"En esta campaña hubo algo muy importante que nos ayudó mucho a llevar las cosas como tenían que ser y fue decir siempre la verdad", sentenció el consultor, quien resaltó que Costa Rica vive hoy mejor que bajo los gobiernos tradicionales anteriores.

LAURA FERNANDEZ PRESIDENTA ELECTA DE COSTA RICA La candidata presidencial de Costa Rica y cirtual ganadora del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda a sus partidarios después de los resultados de las elecciones presidenciales en el Hotel Aurola, en San José, el 1 de febrero de 2026. MARVIN RECINOS / AFP

Dicotomía izquierda-derecha

Para el analista, el mapa político latinoamericano ha mutado. Ya no se trata de la vieja disputa entre izquierdas y derechas, sino de una demanda popular por el sentido común. Quirós sostuvo que lo que regresó a América Latina, y específicamente a Costa Rica, es la "sensatez".

"¿Qué es la sensatez? Es basar la política en la gente, basar la política en la libertad, basar la política en que los generadores de riqueza son el sector privado y respetar a Dios", explicó Quirós.

Bajo esta premisa, la campaña logró “desmarcarse de las etiquetas ideológicas tradicionales” y conectar con un electorado “cansado de la corrupción y la impunidad”.

Según el experto, la izquierda representaba "pobreza, separación familiar y agresión", mientras que la propuesta de Fernández ofreció un camino de “estabilidad y crecimiento”.

Sombra de Rodrigo Chaves

Un factor determinante en la elección fue el respaldo del presidente Rodrigo Chaves. Quirós no dudó en calificar la gestión del actual mandatario como el motor principal de la continuidad. Con una aprobación que oscila entre el 65% y el 70%, Chaves se convirtió en el gran elector.

"Laura Fernández representa esa continuidad de un cambio bueno para los costarricenses", afirmó Quirós. La fórmula presidencial, integrada además por Francisco Gamboa y Douglas Soto, se presentó como un equipo "de lujo" capaz de dar el siguiente paso en la transformación del estado.

De hecho, la narrativa de campaña se centró en no volver al pasado y en proteger los logros económicos y sociales de la administración actual.

Presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San José. AFP

Mayoría inédita para gobernar

A diferencia de su predecesor, quien gobernó con una Asamblea fragmentada y hostil, Laura Fernández iniciará su mandato con un escenario legislativo favorable. El PPSO obtuvo una bancada de 31 diputados, lo que le otorga mayoría simple propia en el Congreso.

"Laura Fernández tiene una claridad tan importante para saber dónde disponer de la capacidad de un líder como el presidente Chaves", comentó Quirós sobre el futuro papel del mandatario saliente, a quien visualiza como un "buen consejero" para el nuevo gobierno.

Este capital político, sumado al control del legislativo, promete cuatro años de fluidez para la aprobación de reformas claves, de acuerdo con el consultor.

Alianza estratégica con EEUU

En el plano internacional, Quirós destacó la importancia de la relación con Washington. Mencionó específicamente la sintonía con figuras como Marco Rubio, actual secretario de Estado de EE.UU., como una pieza clave para la seguridad nacional.

"Costa Rica no tiene Ejército, necesita refuerzos. Y qué mejor que el gran hermano, que en este caso es los Estados Unidos", apuntó el estratega.

Quirós subrayó la interdependencia entre ambas naciones: "Viven más americanos en Costa Rica que costarricenses en los Estados Unidos". Esta alianza —desde la óptica del analista— se perfila como vital para mantener el comercio libre y combatir el crimen organizado en la región.

Laura Fernández asumirá la presidencia el próximo 8 de mayo, con la promesa de gobernar tanto para las costas como para el Valle Central, y con el desafío de mantener la "sensatez" como brújula de su administración.