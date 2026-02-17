Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.

Irán no ha aceptado todas las "líneas rojas" establecidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para una solución diplomática, dijo el vicepresidente JD Vance el martes tras conversaciones en Ginebra.

"En algunos aspectos, fue bien; aceptaron reunirse más tarde. Pero en otros, quedó muy claro que el presidente ha fijado algunas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y abordar", dijo Vance en una entrevista con Fox News.

"Vamos a seguir trabajando en ello. Pero, por supuesto, el presidente se reserva la facultad de decir cuándo considera que la diplomacia ha llegado a su fin natural", dijo Vance.

"Esperamos no llegar a ese punto, pero si lo hacemos, será decisión del Presidente", advirtió.

Segundo ciclo de conversaciones

El canciller iraní, Abas Araqchi, declaró este martes que en la última ronda de conversaciones con Estados Unidos se acordaron las "líneas generales" para un pacto, tras semanas de amenazas cruzadas y el despliegue de un portaviones de Washington como medida de presión.

Este segundo ciclo de conversaciones bajo la mediación de Omán busca un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses en un contexto de crisis económica aguda, que fue uno de los detonantes de las protestas de las últimas semanas.

Araqchi declaró que la última ronda de conversaciones con Estados Unidos fue constructiva y se acordaron las "líneas generales" para un pacto y precisó que no hay una fecha para continuar el diálogo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, celebró los "avances" logrados y afirmó que las negociaciones permitieron progresos en la identificación de "objetivos comunes y cuestiones técnicas".

"Queda mucho por hacer, y las partes se marcharon con objetivos claros para la próxima reunión", añadió.

