martes 17  de  febrero 2026
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

"En algunos aspectos, fue bien; aceptaron reunirse más tarde. Pero en otros, quedó muy claro que el presidente ha fijado algunas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y abordar", dijo el vicepresidente JD Vance

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Irán no ha aceptado todas las "líneas rojas" establecidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para una solución diplomática, dijo el vicepresidente JD Vance el martes tras conversaciones en Ginebra.

"En algunos aspectos, fue bien; aceptaron reunirse más tarde. Pero en otros, quedó muy claro que el presidente ha fijado algunas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y abordar", dijo Vance en una entrevista con Fox News.

Lee además
Por la falta de combustible y electricidad, cubanos elaboran comida en la calle.
CRISIS

Importaciones de combustible a Cuba buscan burlar sanciones y exigen de EEUU mayor control
La policía y los socorristas controlan el tráfico después de un tiroteo en la escuela secundaria Apalachee en Winder, Georgia, el 4 de septiembre de 2024. 
TRAGEDIA

EEUU: Padre de un adolescente que perpetró un tiroteo en enfrenta juicio por asesinato

"Vamos a seguir trabajando en ello. Pero, por supuesto, el presidente se reserva la facultad de decir cuándo considera que la diplomacia ha llegado a su fin natural", dijo Vance.

"Esperamos no llegar a ese punto, pero si lo hacemos, será decisión del Presidente", advirtió.

Segundo ciclo de conversaciones

El canciller iraní, Abas Araqchi, declaró este martes que en la última ronda de conversaciones con Estados Unidos se acordaron las "líneas generales" para un pacto, tras semanas de amenazas cruzadas y el despliegue de un portaviones de Washington como medida de presión.

Este segundo ciclo de conversaciones bajo la mediación de Omán busca un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses en un contexto de crisis económica aguda, que fue uno de los detonantes de las protestas de las últimas semanas.

Araqchi declaró que la última ronda de conversaciones con Estados Unidos fue constructiva y se acordaron las "líneas generales" para un pacto y precisó que no hay una fecha para continuar el diálogo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, celebró los "avances" logrados y afirmó que las negociaciones permitieron progresos en la identificación de "objetivos comunes y cuestiones técnicas".

"Queda mucho por hacer, y las partes se marcharon con objetivos claros para la próxima reunión", añadió.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Empresario Benjamín León Jr. asume el cargo como Embajador de EEUU en España

Kremlin amenaza con desplegar armada si continúa incautación de buques fantasmas de su flota

Las prioridades geopolíticas de la Casa Blanca

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.  video
REVISIÓN

Congresistas denuncian envío de Ferraris y artículos de lujo a Cuba bajo licencias de "ayuda humanitaria"

Vista de la planta procesadora de níquel Pedro Sotto Alba, en la zona minera de Moa, en la provincia de Holguín (EFE)
CRISIS SEVERA

Minera canadiense Sherritt se va de Cuba, tras décadas de operaciones

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

Te puede interesar

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.  video
REVISIÓN

Congresistas denuncian envío de Ferraris y artículos de lujo a Cuba bajo licencias de "ayuda humanitaria"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Danny Quirós durante una visita a DIARIO LAS AMÉRICAS.
ELECCIONES

Estratega político Danny Quirós desgrana el triunfo de Laura Fernández en Costa Rica

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas