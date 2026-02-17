Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.

MIAMI . - Operativos de control antidrogas en el Aeropuerto Internacional de Miami derivaron en la detención de dos hombres residentes en California , acusados de tráfico de sustancias controladas tras el hallazgo de grandes cantidades de marihuana y hachís ocultas en equipajes facturados, de acuerdo con informes de arresto.

El primer caso involucra a Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego, quien fue arrestado el domingo por la noche cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a São Paulo, Brasil .

Según las autoridades, un perro especializado en detección de narcóticos alertó sobre su equipaje durante un procedimiento de control rutinario. Al inspeccionar la maleta, los agentes localizaron diez paquetes sellados que contenían una sustancia de textura similar al alquitrán. Las pruebas preliminares confirmaron que se trataba de hachís, con un peso superior a las 26 libras.

Durante el interrogatorio, Fitzwilson declaró que había recibido dinero para viajar desde San Diego hasta Los Ángeles, donde permaneció una noche en un hotel. Posteriormente, según su versión, fue recogido por un conductor de transporte privado y la maleta ya se encontraba dentro del vehículo. Indicó además que debía entregar el equipaje a una persona en Brasil, cuya identidad aseguró desconocer.

El segundo arresto se produjo el lunes e involucra a Raees Durham, de 28 años, residente de Los Ángeles, quien fue detenido antes de abordar un vuelo internacional con destino a Londres.

De acuerdo con el informe policial, agentes seleccionaron su maleta para una inspección secundaria, donde localizaron dos empaques sellados al vacío que contenían 30 bolsas con una sustancia vegetal verde. Las pruebas confirmaron que se trataba de marihuana, hachís o derivados de THC, con un peso cercano a las 36 libras.

En el reporte se refiere que durante el proceso de detención, Durham expresó preocupaciones económicas y familiares, y afirmó que recibiría entre 6,000 y 7,000 dólares por transportar la valija hasta el itinerario final.

Ambos hombres enfrentan cargos por tráfico de drogas y fueron trasladados a un centro de detención del condado, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles vínculos con redes de narcotráfico internacional.