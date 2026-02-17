martes 17  de  febrero 2026
ExxonMobil promete avanzar en el desarrollo gasífero de Guyana

El gigante estadounidense reitera su compromiso de inversión y colaboración con el gobierno guyanés para expandir el sector hidrocarburos

Logo de la petrolera estadounidense ExxonMobil

ERIC PIERMONT/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GEORGETOWN - Exxon Mobil promete avanzar en el desarrollo gasífero de Guyana de la mano de este país sudamericano, que busca impulsar el sector junto a su vecina Surinam, dijo el martes un ejecutivo del gigante petrolero estadounidense.

Con una población de unos 800.000 habitantes, Guyana tiene las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

Especialistas estiman que la cuenca Guyana-Surinam contiene alrededor de 15.000 millones de barriles de reservas de petróleo asociadas a importantes yacimientos de gas.

"Cuando el gobierno avance en las aprobaciones de permisos y los marcos de mercado, nosotros avanzaremos la ingeniería, la ejecución y la inversión al unísono. Cuando el gobierno acelere, nosotros aceleramos", dijo Dan Ammann, presidente de ExxonMobil Upstream Company.

"El ritmo del desarrollo del gas no lo fija ninguna empresa en particular", agregó el ejecutivo durante la Conferencia de Energía de Guyana, celebrada en Georgetown.

"Producción petrolera"

El también vicepresidente de ExxonMobil Corporation prometió que la petrolera acompañará el paso de sus socios en el desarrollo gasífero.

"La misma alineación que permitió el éxito petrolero de Guyana —roles claros, estándares compartidos, transparencia y ejecución disciplinada— será aún más importante para el gas natural", apuntó.

Ammann afirmó que ExxonMobil estaba comprometida con el desarrollo del gas de Guyana y con maximizar su valor e impacto para el país mediante una monetización rápida, segura e inteligente.

Guyana otorgó en septiembre una licencia de producción de petróleo para el proyecto marítimo Hammerhead, para el que ExxonMobil y sus socios invertirán 6.800 millones de dólares.

"En términos más generales, vemos recursos significativos de gas recuperable (...) Creemos que la oportunidad es convincente", dijo Ammann sobre el proyecto.

"Conflicto territorial"

Hammerhead en el bloque Stabroek está ubicado en el océano Atlántico, frente a las costas del Esequibo y en aguas que según Caracas están por delimitar.

El Esequibo es objeto de una disputa fronteriza centenaria entre Guyana y Venezuela. El pleito se avivó en 2015 con los hallazgos de grandes reservas de petróleo.

El presidente Irfaan Ali dijo que Guyana estaba interesada en el desarrollo conjunto del gas en esa misma zona, como parte de los planes para desarrollar un segundo proyecto de gas en Berbice (este).

Ali indicó que las conversaciones entre Guyana y Surinam para poner en marcha ese proyecto estaban "encaminadas".

El presidente ha prometido previamente nuevas obras en energía y gas natural con el objetivo de convertir a Guyana en un polo regional de inversiones internacionales.

