Vista de la planta procesadora de níquel Pedro Sotto Alba, en la zona minera de Moa, en la provincia de Holguín (EFE)

La minera canadiense Sherritt anunció el martes que suspenderá sus operaciones en Cuba debido al bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos, lo que supone un nuevo golpe para la isla, sumida en una profunda crisis económica.

La empresa "prevé suspender las operaciones" en la mina de níquel y cobalto de Moa, uno de los proyectos industriales más grandes de Cuba y una importante fuente de ingresos para el régimen de La Habana , en el punto de mira de Washington Donald Trump tras la captura del narcodictador venezolano Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense.

La empresa lleva más de tres décadas en Cuba y ha generado, junto con cadenas hoteleras como Meliá, ingresos que han sostenido al régimen castrista, no para beneficio de la población que ha sufrido aún más el enorme incremento de la extrema pobreza, la decadencia, la represión y la escasez.

El régimen castrista no paga a más del 25% de las empresas inversionistas en la isla desde el 2015, una política de estafa que creó el dictador muerto Fidel Castro, quien ofrecía maravillas a los capitalistas extranjeros y luego los chantejaba con videos sexuales y presunta corrupción para expulsarlos del país y no pagarles.

FUENTE: Con información de AFP.