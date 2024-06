Estudio: persiste amplia brecha de votos a favor del candidato Edmundo González Urrutia

En fecha reciente, una investigación presentada en el foro Perspectivas políticas y sociales de cara a la elección presidencial, realizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, proyecta una ventaja de González de al menos 3 millones de votos.

Venezuela tiene un padrón electoral de 21.402.000 personas, de las cuales podrían votar 13,6 millones, lo que representaría una participación de 80%. Esto debido a los electores que se encuentran fuera del país y a una abstención calculada en 3,4 millones, según datos del estudio que presentó el director del Centro, Benigno Alarcón.

Frente a esto, el análisis calcula el techo del gobierno en 30%, es decir, en 4.1 millones, lo que habrían reconocido desde los comandos de Maduro.

“En el caso de Edmundo si se cumple la transferencia de votos, como se advierte, sería una diferencia de 3 millones de diferencia Es una brecha muy grande y por mucho que se haga es muy difícil cerrar esa brecha”, razonó Alarcón, al presentar los escenarios políticos de cara a las elecciones presidenciales.

“La oposición pareciera estar hoy en su mejor momento político y electoral, mientras que, por lo contrario, el gobierno luce en su peor momento con una brecha difícil de superar, a través de las prácticas tradicionales de fraude y sin deslegitimar el proceso de elección”, explicó. Además, destacó la falta de liderazgo en el chavismo.

Según @benalarcon, se considera crucial que la oposición logre una victoria con un margen significativo en las próximas elecciones. Se estima que la participación rondará los 13 millones de electores. En este escenario, se prevé que el oficialismo obtenga alrededor de 4 millones… pic.twitter.com/KDzC9ayvBx — Hernando Pacheco (@NandoPacheco_) June 18, 2024

Por el cambio, según estudio

Alarcón, abogado y politólogo, analizó en el estudio el comportamiento de los electores venezolanos y coligió que “la gente parece haber asumido la responsabilidad directa de producir el cambio político en Venezuela en las elecciones del 28 de julio.

Su perspectiva, dijo, va más allá del registro de las encuestas tradicionales y a la luz de los hechos. Y citó como muestra el caso de la elección por primarias, que se realizó en octubre de 2023, lo que estaría constatándose incluso con la organización de la población en comanditos y estructuras para defender el voto.

Al referirse a los otros candidatos presidenciales supuestamente opositores, indicó estos no tendrán ni 10% de los votos y que “la jugada del oficialismo de tratar fragmentar a la oposición no funciona, la gente no les hace caso”.

“Un fraude electoral o una decisión que saque a la oposición de la elección podría originar una escalada importante del conflicto en las calles”, avizoró.

Pero al menos 10 sondeos muestran resultados similares al del estudio de Alarcón.

Y estos serían los resultados hasta la primera quincena de junio, según informaciones difundidas en redes, a poco más de un mes de las presidenciales.

González Urrutia vs. Maduro

67%23%-Hercon

61%10%-Meganalisis

58%24%-MBResearch

51%17%-ORC

50%26%-Delphos

50%20%-Datanalisis

50%18%-Datincorp

36%25%-Consultores21

56%22%-Hinterlace

52%16%-Insight

FUENTE: Con información de CEPyG-UCAB, TalCual, redes