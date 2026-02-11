Evo Morales se atrinchera en su feudo cocalero ante riesgo de captura

El expresidente boliviano Evo Morales observa durante una entrevista con AFP en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025.

LA PAZ - El expresidente Evo Morales se mantiene resguardado en su feudo cocalero del Chapare, en el centro de Bolivia, mientras enfrenta una orden de detención vigente desde 2024 por un caso de presunta trata de una menor, acusación que rechaza, y en un escenario marcado por el renovado impulso a la cooperación antidrogas con Estados Unidos .

Morales, de 66 años, no aparece en actos públicos ni conduce su habitual programa radial desde el 8 de enero, cuando un helicóptero sobrevoló la zona con funcionarios vinculados a tareas de observación contra el narcotráfico, según informó el gobierno. El operativo se produjo en momentos en que la nueva administración de Rodrigo Paz retomó vínculos con Washington y prometió reforzar la lucha contra el crimen organizado.

Dirigentes cocaleros cercanos al exmandatario de izquierda confirmaron que permanece en Lauca Eñe, protegido por simpatizantes que mantienen vigilias permanentes para impedir su captura. Vicente Choque, uno de los líderes locales, aseguró que Morales sufrió una afección de salud tras la picadura de un mosquito, pero que “está bien y se está recuperando”.

La permanencia del exgobernante en el Chapare —región históricamente vinculada al cultivo de coca y base de su poder político— ocurre en un contexto judicial adverso. Sobre él pesa una orden de detención por un presunto delito de trata de una menor, caso que continúa en curso en la justicia boliviana.

Cooperación bilateral

Durante su mandato (2006-2019), Morales expulsó a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y denunció supuestas conspiraciones de Estados Unidos. Ahora, con el restablecimiento de la cooperación bilateral en materia antidrogas, sectores afines al exmandatario expresaron temor ante una eventual captura e incluso una posible extradición, en un escenario regional marcado por procesos judiciales contra figuras del socialismo del siglo XXI.

El poblado de Lauca Eñe permanece bajo fuerte control de militantes y campesinos leales al exmandatario, quienes reforzaron la seguridad en las últimas semanas. Algunos dirigentes anunciaron que Morales reaparecería públicamente el 19 de febrero para respaldar candidaturas regionales de su sector político.

Mientras tanto, el exmandatario retomó su actividad en la red social X, desde donde lanzó críticas contra el gobierno y exigió investigar un presunto escándalo por la importación de combustibles.

La situación mantiene en tensión el escenario político boliviano, con un expresidente atrincherado en su bastión cocalero, bajo investigación judicial y en un país que reorienta su política frente al narcotráfico con mayor coordinación internacional.

FUENTE: Con información de INFOABE/AFP