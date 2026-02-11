Candidato opositor plantea "plan de choque" para derrotar al narcotráfico en Colombia

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026. El principal candidato de la oposición en Colombia declaró a AFP el 11 de febrero que en sus primeros 90 días en el cargo lanzaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para desmantelar los cárteles de la cocaína.

BOGOTÁ - El principal candidato opositor a la presidencia de Colombia , Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles que, de llegar al poder, ejecutará en sus primeros 90 días una ofensiva aérea contra carteles de la cocaína y estructuras guerrilleras, con respaldo estratégico de Estados Unidos e Israel.

Desde su sede de campaña en la capital colombiana, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria presentó un “plan de choque” orientado a recuperar territorios bajo control de grupos armados ilegales, mediante bombardeos a campamentos narcoterroristas, fumigaciones aéreas y el fortalecimiento tecnológico de la Fuerza Pública.

“La idea es empezar de manera inmediata con los bombardeos a los campamentos narcoterroristas y con la fumigación”, afirmó el abogado de 47 años, conocido como “El Tigre”. Añadió que “esto no se puede hacer sin una alianza estratégica con Estados Unidos y el Estado de Israel”.

"Línea dura"

El dirigente, que se define como un “outsider” político, prometió una línea dura contra el narcotráfico y cuestionó la estrategia de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, cuyo mandato inició en 2022. Durante su gestión, el gobierno buscó negociar con distintos grupos armados, pero los resultados fueron limitados y el país continuó enfrentando altos niveles de violencia y expansión de cultivos ilícitos.

En los últimos meses, Petro endureció las operaciones militares contra organizaciones criminales, en medio de presiones internacionales, especialmente de Washington. Sin embargo, Colombia se mantiene como el mayor productor mundial de cocaína.

De la Espriella planteó reforzar el presupuesto de defensa, incorporar inteligencia artificial, drones y armamento de última generación, además de ampliar el pie de fuerza. “Dotar de armas de primera generación, de inteligencia artificial, de drones y, por supuesto, de presupuesto de nuestra fuerza pública para ampliar el pie de fuerza”, detalló al explicar los ejes de su propuesta.

Las encuestas más recientes muestran un empate técnico entre el candidato opositor y el senador Iván Cepeda, figura cercana al oficialismo y aliado político del presidente Petro. La campaña perfila un escenario polarizado entre una propuesta de confrontación frontal contra el narcotráfico y la continuidad de los intentos de negociación con actores armados.

Colombia se encamina así a unas elecciones marcadas por el debate sobre seguridad, cooperación internacional y el futuro de la estrategia frente al narcotráfico, en un país que continúa lidiando con décadas de conflicto interno y economías ilegales.

