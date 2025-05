Eximen al expresidente Guillermo Lasso de responsabilidades en caso "Flopec"

La resolución fue emitida por la jueza Daniella Camacho, el pasado 16 de mayo, quien acogió la solicitud de archivo planteada por la fiscal general Diana Salazar, al no encontrar sustento probatorio que justificara continuar la indagación. En su fallo, la magistrada concluyó que los hechos investigados no ocurrieron durante el periodo presidencial de Lasso y que no existían elementos que lo involucraran directa o indirectamente en ninguna irregularidad.