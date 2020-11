Exmilitar del régimen de Cuba apoya al Movimiento San Isidro

29 de noviembre de 2020 - 12:11

"Es hora de que te levantes, joven, exige tus derechos. A mí me pueden golpear, a 10 no nos van a poder golpear, a 20 no nos van a poder golpear, a miles y miles que somos nosotros, no nos van a poder golpear", enfatizó el joven