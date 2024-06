Exoficial venezolano alerta sobre peligros de manipulación de las presidenciales

Gebauer, en consonancia con lo expresado por otros exoficiales venezolanos como el general en retiro Antonio Rivero, no descarta la posibilidad de un boicot por parte del régimen, utilizando como pretexto el diferendo con Guyana por el territorio Esequibo.

Advirtió que “la dictadura ha movido la fecha de las elecciones de diciembre a julio para no toparse con la posibilidad de que Donald Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos” y esto le impida una legitimación. “Con Biden podrían negociar y lograr esa legitimación, con Trump no lo creo”, señaló.

Además, el exdiplomático hizo un llamado a la Unión Europea, y específicamente a Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para que asuma una postura menos ambigua frente al régimen de Caracas.

- ¿Cómo analiza el acontecer de su país? Desde su punto de vista, ¿cómo se está desencadenando toda esta madeja de cara al 28 de julio?

La dictadura tiene 25 años en el poder y prácticamente ha destruido las estructuras partidistas de oposición, infiltrándolas, y ha utilizado todos los recursos del Estado, no solamente las armas de la República, sino todo su recurso financiero y su poder tecnológico para saber el día a día de lo que ocurre en los partidos políticos opositores. Hablar de una oposición que va a salir y se va a enfrentar, y que va a tener capacidad para llevar unas elecciones, técnicamente, es imposible porque el régimen maneja todo en Venezuela, además de la violencia de los grupos armados, como el Tren de Aragua, y es necesario saber cuántos trenes de Aragua o grupos parecidos a ese operan en Venezuela a favor de la dictadura. También tenemos que hablar de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), del ELN (Ejército de Liberación Nacional), que también tienen una participación muy activa en Venezuela. Sumemos la Inteligencia y la tecnología china, que también opera a favor de la dictadura, y no olvidemos a Irán, que es otro actor que tiene una plataforma en Venezuela para la expansión del fundamentalismo islámico hacia América Latina. Si la oposición llegará a las elecciones del 28 de julio, eso solamente, y de manera lamentable, lo va a decidir la dictadura. Tienen para esto el control del Consejo Nacional Electoral y, dependiendo de sus intereses, van a decidir si habrá o no habrá elecciones, y si las hay sabemos que serán unas elecciones amañadas de manera tal que obtengan el triunfo.

-El mundo siguió de cerca lo que vivió María Corina Machado con su inhabilitación, luego se presenta la carta de Corina Yoris, que no prosperó, ahora la oposición cifra sus esperanzas en Edmundo González Urrutia y, aparentemente, el régimen lo está admitiendo ¿Qué podría estar planeando la dictadura?

Lo que es la propaganda y la desinformación son temas que maneja muy bien la dictadura. Sabemos que eso viene de la antigua Unión Soviética y lo que fue el comunismo en su momento en tiempos de la Guerra Fría. Hay algo que tengo que aceptar como militar que fui y conocedor de la inteligencia y es que el manual de dominación de los Castro es formidable. Creo que mejoraron y sobrepasaron los antiguos métodos de la Unión Soviética. Para Cuba, Venezuela es un gran laboratorio de prueba donde controlan los medios de comunicación, las redes sociales e incluso tienen sus propios ‘influencers’. Estos son los que lanzan bolas a rodar, por ejemplo, diciendo que la sociedad tiene miedo, y crean una matriz de opinión que distrae a la sociedad. Trabajé un tiempo con María Corina Machado, es una mujer muy organizada con mucho conocimiento del tema electoral. Ella habla de las famosas 600.000 personas que van a participar en las elecciones y ahí es donde se roban estos procesos eleccionarios. Allí se da un fraude continuado. También vienen las limitaciones para la propaganda y el saboteo no permitiendo una supervisión óptima de los partidos opositores. En los procesos que pude participar la oposición era restringida. También se da el fraude con la distribución de las actas electorales a nivel nacional. Tienen además el respaldo de China y me pregunto por el rol de Estados Unidos, con una administración que ha sido permisiva con la dictadura, lo que le ha dado al régimen la capacidad de mantenerse tranquilo.

-Algunos altos oficiales venezolanos, hoy exiliados en diferentes partes del mundo, como el general Antonio Rivero, han alertado sobre la posibilidad de un boicot a las elecciones por parte del régimen utilizando como pretexto el diferendo con Guyana por el territorio Esequibo. ¿Lo cree viable?

La dictadura tiene el control absoluto de Venezuela. Ellos van a hacer lo que sus analistas y asesores recomienden para el 28 de julio. Si ellos tienen que suspender las elecciones, las van a suspender por cualquier motivo. De eso no hay duda y es bueno que el mundo lo sepa abiertamente porque controlan la vida de los venezolanos. De hecho, las elecciones deberían ser en diciembre y las rodaron para julio para no toparse con la posibilidad de que Donald Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos, y no tengan quien legitime un triunfo de Maduro. Con Biden podrían negociar y lograr esa legitimación en julio, con Trump en enero de 2025 no lo creo. Con todo lo que ha ocurrido en Venezuela y todo lo que se ha exportado de allí hacia América Latina, a la dictadura venezolana hay que ponerle orden. Tan sencillo como eso, porque es perturbador que esa dictadura, con toda la cantidad de dinero y de recursos que tiene Venezuela, todo eso se esté utilizando para la desestabilización y generar el caos en América Latina.

-Usted está radicado en Alemania. Por lo general, se le pide a Estados Unidos alguna acción fuerte para tratar de desarticular el régimen venezolano, pero hablemos también de la Unión Europea, y específicamente de países como España. ¿Cómo califica el papel de estos actores políticos?

Por cuatro años representé a Venezuela ante los alemanes. Puedo decir que la preocupación de Alemania es muy grande por lo que está ocurriendo en Venezuela. Los alemanes, cuando se aplicaron sanciones individuales a ciertos representantes de la dictadura por violación de derechos humanos, inmediatamente aprobaron esas sanciones. Pero Alemania, como parte de la Unión Europea, tuvo que circunscribirse a lo que a la política de la Unión Europea y a lo que a lo que dice y hace su máximo representante, que es el señor Josep Borrell [Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad], que viene del socialismo Pedro Sánchez [presidente del gobierno español], que tiene una conducta ambigua. Ahora no soy embajador y puedo decirle al liderazgo europeo y al señor Borrell que ya está bueno, que él no puede seguir con ese juego ambiguo que al final favorece a la dictadura venezolana con el señor [José Luis Rodríguez] Zapatero.

