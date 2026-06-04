jueves 4  de  junio 2026
Seguridad electoral

Senado rechaza iniciativa de ley respaldada por Trump que exige identificación a votantes

Con una votación de 48 votos a favor y 51 en contra, la ley quedó estancada porque necesitaba 60 senadores para avanzar y llegar al escritorio del presidente

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves la denominada Ley SAVE America, una iniciativa impulsada por los republicanos y respaldada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que buscaba exigir pruebas documentales de ciudadanía estadounidense para registrarse como votante en elecciones federales de noviembre de 2026.

La propuesta, que había sido aprobada previamente por la Cámara de Representantes, el pasado 11 de febrero con apoyo mayoritariamente republicano, fue sometida a votación como una enmienda durante el debate de un amplio paquete legislativo sobre inmigración, pero no logró avanzar en la Cámara Alta.

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Con una votación de 48 votos a favor y 51 en contra, la ley quedó estancada porque necesitaba 60 senadores para avanzar y llegar al escritorio presidencial para su aprobación.

Cuatro republicanos votaron en contra

Los senadores republicanos que votaron en contra fueron: Thom Tillis de Carolina del Norte, Lisa Murkowski de Alaska, Mitch McConnell de Kentucky y Susan Collins de Maine.

La inesperada oposición de este grupo de republicanos sucede en un contexto en el que se alegan diferentes acciones del presidente Trump, como su intermediación en la guerra con Irán y un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para conseguir inmunidad para su familia, obviando los argumentos de seguridad para las elecciones y así evitar que indocumentados voten en los comicios.

De haber entrado en vigor, la legislación habría obligado a los ciudadanos a presentar documentos como pasaportes o certificados de nacimiento al momento de inscribirse para votar, una medida que sus promotores consideraban necesaria para evitar la participación de personas sin ciudadanía en los comicios.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles prodemócratas sostienen que el requisito podría "dificultar" el acceso al voto para millones de estadounidenses que no disponen fácilmente de esos documentos, y según ellos, no existe evidencia de que los "no ciudadanos voten de forma significativa en las elecciones" del país.

Combatir el fraude

Trump había defendido la iniciativa como una herramienta para combatir el fraude electoral, una denuncia que ha mantenido tras las elecciones de 2020.

El fracaso de esta ley se enmarca en un sistema electoral en el que 36 estados ya exigen o solicitan algún tipo de identificación para votar, mientras que alrededor de 18 aplican requisitos más estrictos con documento con foto.

El rechazo en el Senado llega además a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, en un contexto de alta tensión política donde estará en juego el control republicano de ambas cámaras para los últimos dos años de mandato de Trump.

Los demócratas se oponen a establecer mayores controles de seguridad en las elecciones para evitar el fraude electoral.

FUENTE: Con información de EFE

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