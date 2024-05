ONU sopesa invitación para observar presidenciales en Venezuela

Dujarric refirió que Venezuela hizo formalmente la invitación a la ONU el pasado 7 de marzo. El portavoz explicó que la decisión sobre la presencia en los comicios no requiere de un mandato del Consejo de Seguridad por cuanto no se trata de una "misión de observación", En ese sentido, el panel de expertos "no publica comunicados sobre el desarrollo del proceso electoral ni su resultado".