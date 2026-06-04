jueves 4  de  junio 2026
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Benfica confirma el interés de Florentino Pérez por Mourinho

Según el Benfica, Pérez ha comunicado su "firme intención de fichar al entrenador José Mario dos Santos Mourinho Félix si gana las elecciones de su club"

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026.&nbsp;

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026. 

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LISBOA.- El Benfica confirmó este jueves el interés del Real Madrid por su entrenador José Mourinho en caso de una victoria de Florentino Pérez en las elecciones presidenciales del club español de este domingo.

Según el boletín del equipo lisboeta, Pérez ha comunicado su "firme intención de fichar al entrenador José Mario dos Santos Mourinho Félix si gana las elecciones a la presidencia de su club, previstas para el 7 de junio de 2026".

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La contratación de "Mou" se realizaría mediante el pago de la cláusula de libertad del técnico, fijada en 15 millones de euros (17,5 millones de dólares), precisó el Benfica.

Pérez había anunciado el miércoles que Mourinho sería uno de sus primeros fichajes en caso de ser reelegido presidente para un cargo que ocupó de 2000 a 2006 en una primera etapa y que ejerce ahora desde 2009.

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También señaló que el defensa francés Ibrahima Konaté, que termina su contrato con el Liverpool inglés, se uniría al equipo merengue en caso de su victoria.

El rival de Pérez en las elecciones, Enrique Riquelme, prometió el miércoles que ficharía a dos astros del Manchester City, Erling Haaland y Rodri, si es el ganador.

Según la prensa portuguesa, Marco Silva podría suceder a Mourinho en el banquillo del Benfica si finalmente se produce su marcha a Madrid.

El club inglés Fulham confirmó el martes la salida de Silva, su entrenador desde hace cinco años.

Silva no entrena en Portugal desde que salió del Sporting de Lisboa en 2015.

Condenan a presidente del Fenerbahçe

El presidente saliente del club turco Fenerbahçe, Sadettin Saran, fue condenado este jueves a dos años y medio de prisión por "incitación a las apuestas ilegales", informó la agencia estatal de noticias Anadolu.

La justicia turca perseguía al dirigente deportivo y empresario turco-estadounidense por la difusión de publicidad de sitios de apuestas ilegales en una plataforma de video perteneciente a su "holding".

Saran, que anunció su intención de recurrir, alegó que estos anuncios habían sido filmados dentro de recintos deportivos y difundidos no deliberadamente por su plataforma en internet, llamada S Sport.

Su condena no va acompañada de una orden de ingreso en prisión.

Uno de los hermanos y socios del directivo recibió la misma pena, acompañada de una multa de 562.500 liras turcas (unos 12.200 dólares), según Anadolu.

Consultados por la AFP, ni Fenerbahçe ni la plataforma S Sport reaccionaron por el momento.

Elegido presidente de Fenerbahçe en septiembre de 2025, el empresario debe abandonar sus funciones este mes.

FUENTE: AFP

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