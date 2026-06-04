Ocho años tras la verdad: El documental que revive el asesinato de Óscar Pérez llega a Miami

Para muchos integrantes de la diáspora, los acontecimientos relacionados con Óscar Pérez forman parte de una herida colectiva todavía abierta

Durante años, la imagen de Óscar Pérez quedó atrapada entre versiones enfrentadas, narrativas políticas,y una de las transmisiones en vivo más impactantes de la historia reciente de Venezuela. Su nombre se convirtió en símbolo, controversia y debate, mientras los hechos que rodearon su muerte continuaron generando preguntas dentro y fuera del país.

Y hoy, casi una década después de los acontecimientos que conmocionaron a Venezuela y captaron la atención del mundo, la historia detrás del hombre que desafió al poder llega a Miami a través de una propuesta cinematográfica que busca reconstruir los hechos desde la evidencia, los testimonios y la memoria.

Este próximo 7 de junio, el Bill Cosford Cinema de Coral Gables será escenario de la premier de OSCAR: El Documental, una producción dirigida por la cineasta venezolana-estadounidense Vanessa Whaite que explora la vida, las motivaciones, y los últimos años de Óscar Pérez, exfuncionario de las fuerzas especiales venezolanas que denunció públicamente al régimen de Nicolás Maduro y murió durante un operativo militar en enero de 2018.

El hombre detrás del símbolo:

La película es el resultado de un proceso de investigación que se extendió durante ocho años y que reúne grabaciones personales inéditas realizadas por el propio Pérez, documentos oficiales, análisis forenses, material de archivo, y testimonios defamiliares, investigadores y personas cercanas al caso.

Pero más allá de la dimensión política, la directora plantea la historia desde una perspectiva profundamente humana.

"Yo soy venezolana antes que cualquier otra cosa. Estudié allí y salí del país justo después de graduarme, cuando el mapa mediático ya estaba tomado por el poder político y la libertad de expresión se había quebrado", afirma Whaite al explicar el origen del proyecto.

La realizadora, nominada al Daytime Emmy y con experiencia en producciones para National Geographic, History, Discovery, CBS, Fox y Netflix, asegura que su interés nació al percibir las contradicciones que rodeaban la figura de Pérez y la necesidad de comprender qué había detrás de la narrativa oficial.

"Me intrigaba entender por qué la historia de Óscar Pérez aparecía tan distorsionada y por qué tanta gente dudaba de él hasta el día de su ejecución. Sentí la necesidad de ‘desarmar’ la propaganda del régimen y ver las diferentes caras de la noticia. Eso me llevó a buscar a la persona más cercana a él: su mamá. Llegar a ella y ganar su confianza fue un proceso largo y muy delicado",explica la realizadora que inició una investigación apenas dos meses después de los hechos ocurridos en El Junquito, cuando logró establecer contacto con la madre del exinspector venezolano.

Lo que inicialmente fue una búsqueda personal terminó convirtiéndose en una obra que, según su directora, cumple una triple función: “contar una historia extraordinaria, preservar una pieza de la memoria histórica venezolana, y reflexionar sobre el papel ético del documentalista frente a acontecimientos de alto impacto social”.

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Las heridas del exilio:

La narrativa del filme avanza en varias dimensiones simultáneas. Por un lado, sigue el recorrido de un hombre que pasó de formar parte de las estructuras de seguridad del Estado a convertirse en uno de sus más visibles opositores. Y por otro, examina el deterioro institucional de Venezuela y las consecuencias humanas de la polarización política, la persecución y el exilio.

Pero quizás uno de los elementos más significativos de la producción es su apuesta por rescatar la dimensión íntima de una historia frecuentemente reducida a titulares y debates ideológicos. "Con OSCAR intento usar las herramientas del cine al servicio de una investigación seria para que esta generación pueda sentarse frente a la pantalla, recorrer y entender la historia de principio a fin", señala Whaite.

El estreno de la cinta en Miami posee además una carga simbólica particular. La ciudad alberga una de las comunidades venezolanas más numerosas del mundo y se ha convertido en un espacio donde convergen miles de historias marcadas por la migración, el desarraigo y la búsqueda de libertad.

Para muchos integrantes de la diáspora, los acontecimientos relacionados con Óscar Pérez forman parte de una herida colectiva todavía abierta, vinculada a los años más complejos de la crisis venezolana. En este sentido, la presentación de la pieza será aún más significativa y contará con la presencia de la directora, familiares de Pérez e invitados de la comunidad venezolana del sur de Florida.

En una época donde la información circula a velocidad vertiginosa y los hechos suelen quedar sepultados por nuevas crisis, OSCAR: El Documental propone una pausa para mirar hacia atrás y preguntarse qué ocurre cuando una historia sigue reclamando respuestas.

ESTRENO "OSCAR: ELDOCUMENTAL"

Fecha: Domingo, 7 dejunio del 2026

Lugar: Bill Cosford Cinema, Coral Gables

4:00 pm - Premier privada por invitación.

7:00 pm - Función abierta al público general con venta de tickets.

Para mayor información ytickets visita www.oscarperezthemovie.com

Tráiler de la película: