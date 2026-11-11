Lula da Silva y Delcy Rodríguez acuerdan reactivar las relaciones bilaterales

El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, hace un gesto de aprobación con el pulgar durante una ceremonia de promulgación de una ley para poner fin al régimen laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, en el Senado Federal de Brasilia, el 16 de octubre de 2026.

BRASILIA.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acordaron impulsar la relación bilateral durante una reunión celebrada este miércoles en Antalya, Turquía, al margen de la conferencia climática de Naciones Unidas (COP31).

El encuentro, el primero entre ambos desde que Rodríguez asumió el mando interino tras la captura del depuesto dictador, Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, permitió abordar asuntos diplomáticos y económicos, según informó el Gobierno brasileño.

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En un comunicado, Brasilia indicó que ambos dirigentes "expresaron su disposición a retomar plenamente la relación bilateral, al más alto nivel".

Brasil busca oportunidades en el petróleo venezolano

Uno de los asuntos centrales fue la posibilidad de ampliar las inversiones brasileñas en el sector petrolero de Venezuela. Para avanzar en esa agenda, acordaron que el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, viaje a Caracas antes de finalizar el año.

La reunión se produce después de las diferencias entre Lula y el régimen venezolano por las elecciones presidenciales de julio de 2024. Brasil nunca reconoció los resultados anunciados por las autoridades electorales venezolanas, en medio de las denuncias de fraude y la falta de publicación de las actas que respaldaran la reelección del dirigente chavista.

Diferencias por la intervención de EEUU

Aunque Lula tomó distancia de Maduro tras los comicios, condenó la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas, que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Desde que asumió el mando interino, Rodríguez ha mantenido contactos telefónicos con Lula. En junio, el Gobierno brasileño también anunció el envío de ayuda para atender a las víctimas de los dos terremotos que afectaron a Venezuela.

La interina de Venezuela tiene previsto intervenir este jueves en la COP31.

FUENTE: Con información de AFP