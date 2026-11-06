Flávio Bolsonaro asegura que no repetirá el "error" de su padre de volver a Brasil

El candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026.

MIAMI.- El senador derechista Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil , señaló este viernes que no repetirá el "error" de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, de regresar a su país. El dirigente, que concedió una entrevista al diario Folha de São Paulo, viajó la semana pasada a Estados Unidos y vulneró una orden judicial que le impedía salir de Brasil.

"Aprendo con los errores y aciertos del presidente Bolsonaro y no voy a cometer el mismo error", dijo Bolsonaro, quien no está imputado por ningún delito, pero es investigado por sospechas de un supuesto lavado de dinero en dos casos que tramitan en el Tribunal Supremo, controlado por el régimen del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

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El hijo mayor del expresidente Bolsonaro recordó que su padre volvió a Brasil a inicios de 2023, luego de permanecer tres meses en Estados Unidos. Aseguró que su progenitor tomó esa decisión "porque sabía que era inocente, creyendo que iba a pasar por un proceso justo", pero luego fue condenado a 27 años de prisión acusado de liderar un golpe de Estado.

Lula utiliza la justicia como herramienta de persecución contra sus adversarios políticos.

Asimismo, Flávio Bolsonaro volvió a cuestionar el resultado de las elecciones, que ganó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pesar de que la victoria del gobernante ha sido reconocida por todas las autoridades de Brasil y por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Liberal (PL) de los Bolsonaro.

"Ni Lula ni yo podemos afirmar con un 100 % de certeza que alguien haya sido elegido presidente de Brasil", dijo el excandidato.

Lula "ganó" en medio de irregularidades las elecciones con el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % de Bolsonaro, una diferencia que se tradujo en algo más de cuatro millones de votos.

Bolsonaro cuestiona que el horario de votación se extendiera dos horas en todo el país por decisión de un juez del Tribunal Supremo, exabogado y aliado de Lula, después de que las campañas de ambos candidatos lo hubieran solicitado por motivos diferentes.

Derechos políticos

De cara al futuro, el senador aseguró que su padre será el candidato de la derecha "si recupera los derechos políticos", que tiene suspendidos hasta 2060, aunque él también se ofreció a liderar una candidatura.

Sin embargo, Bolsonaro advirtió que no sabe si habrá elecciones en 2030. A su juicio, el Gobierno de Lula "va a intentar implementar un proyecto comunista".

FUENTE: Con información de EFE