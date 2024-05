Expresidente Vicente Fox critica la renuncia de Alejandra Del Moral del PRI

Este lunes 27 de mayo Alejandra del Moral, a través de un comunicado anunció su renuncia al partido donde militó por más de 20 años.

“He llegado a la conclusión de que es momento de construir nuevos caminos. Por ello he decidido poner fin a mi militancia en el PRI”, escribió.

En la carta de renuncia, Alejandra Del Moral revela su inconformidad con la desvinculación de la actual dirigencia, encabezada por Alejandro Moreno, con los ideales revolucionarios del partido político, motivo porque llegó a la conclusión de “construir nuevos caminos”.

“La actual dirigencia nacional dejó de lado los ideales revolucionarios de democracia y justicia social. El PRI que conocí, al que orgullosamente representé y defendí ya no es el mismo. Se ha alejado de ser la voz auténtica del pueblo”, escribió en su carta del Moral. .

El ex presidente de México, Vicente Fox, no se hizo esperar y criticó la decisión de Alejandra Del Moral y publicó en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. "Nos fallaste feo, Alejandra. Es una marranada lo que estás haciendo. Así te va a ir", escribió el ex mandatario.

Reacción de Xóchitl Gálvez

Por su parte, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Xóchitl Gálvez, dijo respetar la decisión de Del Moral y sostuvo que se va ella, pero no se lleva a militantes o simpatizantes del Estado de México.

“Aquí hay dos proyectos, la democracia o el autoritarismo, ella decide apoyar un proyecto autoritario, es su decisión, la respeto, en ese sentido. Miles de mexiquenses están con nosotros, no se los lleva por una situación, por la incongruencia, la gente detesta la incongruencia”, indicó Gálvez.

Sheinbaum celebró el apoyo

Por su parte, la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum difundió una fotografía por sus redes sociales con Alejandra Del Moral. “Me reuní con Alejandra del Moral. Reflexionamos sobre el futuro de nuestro país y encontramos más coincidencias que diferencias: seguir construyendo un México para todos y todas, con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida.

Agregó la candidata de Morena que es tiempo de mujeres y de la transformación." Le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto en favor del pueblo de México”, dijo Sheinbaum.

AMLO: anclarnos en las ideas dijo

Mientras que, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, fue cuidadoso al referirse a la renuncia de Del Moral se limitó a decir que “existen dos proyectos distintos y contrapuestos de nación", lo que obliga a todos los actores políticos a fijar posturas claras y actuar en consecuencia.

"Son tiempos de anclarnos en nuestros ideales, en nuestros principios, decir ´así somos´, no son tiempos para la hipocresía, eso es una transformación", afirmó.

FUENTE: Cuenta de la red social X, del exmandatario Vicente Fox, Expansión Política, Infobae, LaJornada, La Silla Rota