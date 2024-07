Maduro une al Tribunal Supremo al fraude, pide amparo para que avale resultado del CNE

"El recurso es para que la Sala Electoral se aboque a dirimir este ataque al proceso electoral y aclare todo lo que hay que aclarar", dijo Maduro, en declaraciones que no fueron transmitidas por medios estatales, que están en manos del régimen.

“He pedido al Tribunal que se active un contencioso electoral y le he dicho que estoy dispuesto a ser interrogado en todas sus partes por la Sala Electoral como candidato ganador de las elecciones”, dijo luego desde Miraflores, en una corta cadena nacional.

Actas de elecciones

Nicolás Maduro aseguró que tiene listas 100% de las actas que debe presentar el PSUV y el resto de los partidos que lo representaron en las elecciones. Pidió a la Sala “que haga lo mismo con las actas de cada partido (opositor)”.

Además, amenazó con que “muy pronto aparecerán las pruebas de este complot global contra Venezuela, que pretende asaltar el poder”.

Por su parte, el Centro Carter cuestiona la independencia del posible peritaje del Tribunal Supremo de Venezuela a resultados electorales. Tras su observación de los comicios, señaló la “ausencia de transparencia” del organismo electoral en la difusión de los resultados y que "no puede verificar su autenticidad", pues la elección presidencial "no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática".

A esto se suman las exigencias de la comunidad nacional e internacional de que el CNE publique los resultados que siguen sin ser conocidos tres días después de las elecciones.

En la noche del 30 de julio, también el exvicepreisdente de Colombia, Francisco Santos, advirtió por redes que el CNE preparaba las actas en un galpón con participación de chinos y del rector del CNE, Carlos Quintero,

La versión obligó a expertos a señalar que de ser esto cierto sería una violación a la ley electoral, pues el plazo de 48 horas para presentar el acta de totalización que permite la postulación ya expiró.

FUENTE: Con información de Monitoreamos, EVTV