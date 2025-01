Familia pide al régimen no dejar morir a motorizado herido en secuestro de María Corina Machado

"Yo lo que pido es que no me dejen morir a mi hijo. No quiero que sea otro desaparecido, queremos que nos digan dónde está y cómo se encuentra", señaló Cedeño.

Roalmi Cabeza, también estudiante de derecho, fue herido en la pierna luego de salir del acto político de María Corina Machado el jueves 9 de enero en Chacao. Al terminar su discurso, la líder opositora se subió a una moto que era conducida por Cabeza: cuando se trasladaban hacia un lugar seguro, fueron interceptados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Según contó María Corina Machado en un video, difundido la tarde del 10 de enero, a la altura del distribuidor Altamira hubo disparos de parte de los policías, la bajaron de la moto a la fuerza para subirla a otra. Fue entonces cuando resultó herido Roalmi Cabeza.

Responsabilizan al régimen

La ONG Derechos Humanos en Movimiento desmintió el viernes 10 las acusaciones del fiscal general, Tarek William Saab, y del ministro del Interior, Diosdado Cabello, quienes aseguraron que la detención de María Corina Machado fue una simulación.

"Durante la detención de María Corina Machado resultó herida de bala en una pierna una persona que acompañaba a María Corina. Su nombre es Roalmi Alberto Cabeza Cedeño", denunció la organización.

Hasta el final de la tarde del jueves 9, Cabeza Cedeño "estuvo detenido en la sede de la Dirección de Asuntos Estratégicos (DAET) de la PNB en la sede de Maripérez. Estaba detenido bajo la directa responsabilidad del Comisario Mayor Miguel Domínguez segundo comandante de la PNB".

Luego, según el testimonio de la ONG, el motorizado fue conducido a un lugar desconocido. "Hacemos responsable de su integridad física al ministro Diosdado Cabello, al fiscal general Tarek William Saab y al defensor del pueblo Alfredo Ruíz, así como al comisario Miguel Domínguez", subrayaron.

FUENTE: Con información de El Pitazo / Vente Venezuela / Derechos Humanos en Movimiento