75 presos políticos registra el régimen de Maduro en lo que va del 2025

Al menos en 15 de estas detenciones se desconoce el paradero de los detenidos, pese a que familiares y abogados han recurridos varios centros de reclusión, donde los funcionarios niegan la información.

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, ha señalado que las cifras de excarcelaciones que registra la ONG no coinciden con los datos que ha presentado el régimen de Nicolás Maduro. "Se mantienen personas registradas que siguen privadas de libertad", dijo.

El sábado 11 de enero, Edmundo González Urrutia agradeció el respaldo recibido tras la detención de su yerno en los días previos a la toma de posesión del 10 de enero.

"En medio de estos días agitados, quiero agradecer a todas las personas que se han hecho eco y nos han enviado mensajes de apoyo en el caso de la desaparición forzada de mi yerno, Rafael Tudares. Ser el esposo de mi hija no es un delito; ser el padre de mis nietos no es un delito.", dijo el presidente electo de Venezuela a través de sus redes sociales.

