¿Fisuras dentro del régimen?: esto dice María Corina Machado sobre su secuestro

"Quiero hablarles sobre lo que me ocurrió ayer, porque sé que muchos están preocupados", dijo Machado en un video que compartió en sus redes sociales, luego de no poder hablar en vivo por un "problema de señal".

"Después de llegar cerca de esa zona, repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo, me pidieron que grabara un video como una fe de vida", continúa su explicación. "Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente. Fue entonces cuando me enteré que el conductor de una de las motos que me acompañaban a la salida de la manifestación le había herido una pierna de bala cuando los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana nos dispararon. También se lo llevaron preso. Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo".

Lo ocurrido ayer quedó registrado y evidencia ante el mundo las atrocidades que comete el régimen de Nicolás Maduro, investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, solo para mantenerse en el poder.



El accionar de la dictadura se ha visto señalo con una batería de sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, que puede intensificarse en los próximos días.

"Es evidente que lo que me pasó ayer demuestra las profundas contradicciones que hay dentro del régimen. Su actuación errática es otra demostración más de cómo están divididos por dentro. Obviamente, a esto también se sumó las inmediatas declaraciones y advertencias de líderes mundiales, gobiernos en todas partes del mundo, que les hizo entender el error que habían cometido al secuestrarme violentamente. Quiero hacer llegar mi profundo agradecimiento a los aliados democráticos de Venezuela que nos acompañan en esta hora. Todos sabemos que a partir de hoy arreciará aún más la presión hasta hacerle entender a Maduro que esto se acabó, concluyó Machado.