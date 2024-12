Familiares de presos políticos piden la mediación de Iglesia venezolana

De acuerdo con información de El Pitazo, los familiares fueron atendidos por el subsecretario de la CEV, monseñor Rafael Bitter. "Son peticiones válidas, pero sobre todo humanas porque no son animales los que están encerrados, son personas como tú o como yo", dijo el prelado.

Bitter solicitó a las autoridades de los centros de detención que "extiendan la mano" para que otros detenidos puedan salir de su arresto, así como ya han sido excarcelados algunos de los detenidos. Llamó a "orar y trabajar".

Manuela González es la madre de Anthony Quijada, detenido el 29 de julio mientras esperaba un taxi para ir a su casa. Desde la Conferencia Episcopal Venezolana indicó: "Hace tiempo me preguntan de qué religión soy, no soy de ninguna, pero creo en un Dios bueno, que me motiva".

Régimen excarcela

Este miércoles 11 se informó sobre las excarcelaciones de, al menos, 17 adolescentes y cuatro adultos, todos presos políticos en el contexto de las protestas poselectorales del 28 de julio.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo que las excarcelaciones se produjeron en varios estados del país. El fiscal general de la república, Tarek William Saab, se reunió el 10 de diciembre con familiares de varios de los presos políticos de los últimos meses y dijo que seguirán revisando los casos.

FUENTE: El Pitazo/ TalCual