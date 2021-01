Festividad de San Sebastián vence a la pandemia en Nicaragua

"Vengo desde hace cinco años, pago promesas porque mi mamá está grave (...) tengo fe que no me voy a enfermar, y si me contagio que sea la voluntad del Señor", cuenta a la AFP la niña.

A diferencia de otros años, la reunión dentro de la basílica de San Sebastián de Diriamba, 50 km al sur de Managua, fue con capacidad limitada, para evitar la aglomeración de personas en una procesión.

Este año "por razones de salud va a ser un poco diferente, pero la tradición de San Sebastián no se pierde", dijo Martín Zamora, quien admitió que le "da un poco de miedo" contagiarse, pero confía que el santo lo protegerá.

Muchos asistieron con mascarillas, pero hubo varios participantes sin protección. Nicaragua es el único país de América Latina que no ha adoptado oficialmente medidas restrictivas por la pandemia.

Según datos oficiales, el virus ha contagiado a más de 6.000 nicaragüenses, con 168 muertos. Aunque cálculos independientes apuntan a más de 12.000 casos, entre ellos 3.000 muertos, y advierten de un rebrote desde enero.

Pero como "a quien bien cree, Dios lo provee", según el refrán popular, los devotos no dejaron de homenajear a su santo con bailes del folclor nacional, como el "Toro Huaco".

San Sebastián-Nicaragua-AFP.jpg Un bailarín se prepara para actuar en el baile tradicional "El Toro Huaco" durante la festividad de San Sebastián en Diriamba, provincia de Carazo, a unos 50 kilómetros al sur de Managua el 19 de enero de 2021. Los devotos de San Sebastián bailan con trajes tradicionales y usan mascarillas para evitar el propagación de la pandemia del COVID-19. INTI OCON / AFP

En esta danza, varios bailarines ataviados con sombreros adornados con altas plumas y máscaras que emulan a caballeros españoles de la colonia, bailaron emulando a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, divinidad mesoamericana.

Al son de la marimba, otros amenizaron la danza de "Los Gitanos", que recuerda su incursión en la cultura popular.

También aparecieron "La vieja y el viejo", un baile pícaro que nació en los pueblos del departamento de Carazo, del cual forma parte Diriamba, de más de 40.000 habitantes.

El baile del Güegüense

Parte importante de la fiesta es el baile del Güegüense, la primera obra teatral y literaria de Nicaragua, reconocida por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

"Es una expresión virulenta de protesta contra el dominio colonial", un drama satírico que combina teatro, danza y música que es "considerado una de las expresiones más distintivas de la era colonial de América Latina", según la Unesco.

Diriamba, que en lengua náhuatl azteca significa "grandes cerros", fue fundada por el Cacique Diriangén, que enfrentó con su tribu a los conquistadores españoles.

La tercera semana de enero, Diriamba celebra las fiestas de San Sebastián, un defensor de la fe católica, cuya imagen, dice la leyenda, apareció hace cuatro siglos flotando frente a las costas del Océano Pacífico.