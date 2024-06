Fiscal del régimen cubano gestiona migrar a EEUU con las medidas de Biden

La información fue confirmada por Martí Noticias con fuentes de Inmigración que pidieron no ser identificadas.

De acuerdo con múltiples denuncias en redes sociales, Roca Sampedro abandonó Cuba junto a su hija pequeña y actualmente reside en México. Borró un perfil en sus redes sociales donde mostraba su cercanía con el régimen cubano y está esperando que EEUU le conceda una cita a través de la aplicación móvil CBPOne para presentarse en la frontera y pedir asilo político.

“La causa es la número 26 de 2022, del Expediente de Fase Preparatoria 31 del 2021, por Atentado y Desacato, instruida por la fiscal Rosabel Roca Sampedro. La tenemos en nuestros archivos. Debido al trabajo de esa fiscal fueron sentenciados cuatro inocentes desde 4 años y 4 meses de prisión a 3 años y 6 meses de cárcel”, dijo Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders, que se especializa en documentar las violaciones a los derechos humanos en Cuba.

Tras el 11 de julio de 2021, cuando se produjeron las mayores protestas pacíficas en la historia de Cuba, el régimen de la isla condenó a más de 1,000 personas a prisión. Desde entonces es uno de los principales escollos en la relación con Estados Unidos y motivo de condena por organizaciones internacionales.

La exfiscal planearía irse a vivir a Houston

Roca Sampedro, de 42 años, tiene una hija en Houston, Texas, con la cual, presumiblemente, iría a vivir si se le permite a Estados Unidos. Adrián Díaz, el contacto ofrecido por Roca Sampedro en Houston, Estados Unidos, no negó conocerla pero dijo que no mantiene comunicación con ella y colgó tras unos segundos de conversación con Martí Noticias.

Martí Noticias intentó contactar a Roca Sampedro mediante sus redes sociales y no obtuvo respuesta.

“Ella es una fiscal bien conocida en el Tribunal Municipal de Camagüey”, dijo Larrondo.

Las víctimas de Roca Sampedro

Los presos políticos que hasta el momento se conocen y en cuyos casos intervino la fiscal Roca Sampedro son Adrián Quesada Flores (32 años al momento del arresto), Geovanis Cepulveda Martínez (43 años al momento de su arresto), Lesyani Heredia Salazar (22 años al momento de su arresto) y Yadisley Rodríguez Ramírez (34 años al momento de su arresto).

“Si la fiscal quiere redimir sus crímenes, dado que la prisión arbitraria es un crimen de lesa humanidad del que ella habría participado y cuyos autores serían la familia Castro, lo primero que debe hacer es convocar a los medios y contar absolutamente todo lo que ha hecho para el régimen, lo que obliga a hacer el régimen y la operativa del mismo”, dijo Larrondo.

“Sus víctimas siguen en prisión. No puede redimirse de manera alguna sin al menos darlo todo por corregir en alguna medida el mal que ha hecho”, agregó Larrondo.

Roca Sampedro también ha sido señalada por encarcelar al opositor camagüeyano Bárbaro de Céspedes, al que le impuso un año y seis meses de prisión bajo las acusaciones de desobediencia e instigación a delinquir, por su participación en las protestas masivas del 11 de julio.

Sentencia Judicial al activista Bárbaro de Céspedes, de Camagüey, donde aparece la firma de la fiscal Rosabel Roca Sampedro.

El cargo de instigación a delinquir se sustentaba en la directa que hizo el activista en Facebook incitando al pueblo a salir a las calles, cuando ya habían iniciado a las protestas en Camagüey durante el estallido social.

"Esa señora fue muy déspota conmigo. No me dejó ni siquiera hablar. Cuando trataron de silenciarme en el juicio me defendí con la Constitución. Estuve preso un año y ocho meses por ella", dijo De Céspedes desde Camagüey, donde reside.

"Todo el tiempo demostró repudio hacia mi persona y lo que yo significaba. Me sería de mucha satisfacción que la deporten para este país. Ella no merece vivir en libertad", añadió.

La organización Justicia 11J aportó una de las sentencias donde aparece la firma de Rosabel Roca Sampedro y confirmó que ella se encuentra entre las fiscales que juzgaron a los manifestantes del 11 de julio.

FUENTE: REDACCIÓN/ Con información de Martí Noticias