viernes 6  de  noviembre 2026
Investigación

Fiscalía de Bolivia investiga al presidente del Supremo por "narcotráfico y organización criminal"

El fiscal general del Estado José Urioste informó que Romer Saucedo "no cometió los delitos en el ejercicio de sus funciones" como presidente del alto tribunal

El presidente del Tribunal Supremo de Bolivia, Romer Saucedo.&nbsp;

El presidente del Tribunal Supremo de Bolivia, Romer Saucedo. 

@RomerSaucedo / X
Por Santiago Perales

LA PAZ — Las autoridades de Bolivia anunciaron este viernes que el hasta ahora presidente del Tribunal Supremo, Romer Saucedo, que hace días anunció su salida del país en respuesta a una supuesta "persecución" en su contra, es investigado por narcotráfico y organización criminal.

El fiscal general del Estado, José Urioste, informó en una comparecencia ante la prensa en la que ha matizado que los dos presuntos delitos "no los cometió en el ejercicio de sus funciones" como presidente del alto tribunal.

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Urioste ha deslizado que la corte podría abrir una investigación contra Saucedo en este caso por actuaciones como presidente del Supremo, citando el "cohecho pasivo" y el "abandono del cargo", después de que el juez anunciara este miércoles que había abandonado Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos para irse al "exilio" como medida de respuesta frente a la supuesta "persecución" sufrida y la "falta de seguridad" para él y su familia.

En este sentido, el fiscal apuntó que Saucedo "estaría en alguna ciudad del Brasil", si bien aseguró que "se está investigando" y que ya se han activado "las alertas migratorias" correspondientes.

Saucedo estaría acusado de haber recibido altas cantidades de dinero a cambio de influir en el veredicto de un caso, agregó Urioste sobre los indicios de cohecho. Así, se investiga si habría recibido más de un millón de bolívares (70.000 dólares) "por un fallo en la sala constitucional de la ciudad de Santa Cruz".

La supuesta "persecución"

Desde octubre, varios altos cargos del sistema judicial han sido detenidos por supuestos vínculos con el narco.

Entre ellos figura el ex fiscal general Roger Mariaca, arrestado días después de que Estados Unidos cancelara su visa y la de varios funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.

"He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio", anunció por la mañana en la red social X Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia de justicia ordinaria. También denunció "intentos de persecución y amedrentamiento" por parte del gobierno.

"Sé que van a sembrar pruebas para desacreditarme", agregó.

El fiscal agregó que su oficina solicitará una notificación roja a Interpol para su búsqueda internacional. "Tenemos que habilitar nosotros estas alarmas internacionales para evitar que salga o entre de Bolivia", afirmó.

"Cómplices"

Saucedo "se va del país porque hay una serie de acusaciones o investigaciones sobre nuestro modelo de sistema judicial", dijo el miércoles el presidente centroderechista Rodrigo Paz durante un encuentro empresarial en España previo a la Cumbre Iberoamericana.

El viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, sostuvo que la fuga de Saucedo tiene relación con el caso del detenido Roger Mariaca. "Muchos de los cómplices de Mariaca y de la delincuencia están escapando", dijo a la prensa local.

El exfiscal Mariaca es señalado por el gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos "para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia".

La tarde del miércoles, los jueces del Tribunal Supremo de Bolivia designaron a la decana de la corte, Rosmery Ruiz, como presidenta transitoria ante la "ausencia temporal" de Saucedo, según informó la misma magistrada.

Si Saucedo no se presenta ante el tribunal en los próximos seis días, podría perder su cargo.

En Bolivia, las altas autoridades judiciales son elegidas por voto popular.

Saucedo ganó por Santa Cruz con más de 700.000 votos en una elección a finales de 2024. Un mes después fue seleccionado por sus pares para presidir el tribunal.

El gobierno de Paz, próximo a cumplir su primer año en el poder, busca una mayor cercanía con Washington.

En marzo se sumó al Escudo de las Américas, una alianza regional para combatir al crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP

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