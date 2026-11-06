viernes 6  de  noviembre 2026
Cambios en la Casa Blanca

Stephen Miller, arquitecto de la política migratoria de Trump, es el nuevo jefe de gabinete

La exjefa de despacho Susie Wiles pasará a ocupar otro cargo en el aparato político del mandatario, dijo Trump en Truth Social

Stephen Miller es el nuevo jefe de gabinete del gobierno del presidente Donald Trump.

Stephen Miller es el nuevo jefe de gabinete del gobierno del presidente Donald Trump.

EFE
La jefa de personal de la Casa Blanca, Susie Wiles y al subjefe de personal de la Casa Blanca, Stephen Miller. Miller sustituye a Wiles. Ella pasa a formar parte del aparato político del mandatario.&nbsp;

La jefa de personal de la Casa Blanca, Susie Wiles y al subjefe de personal de la Casa Blanca, Stephen Miller. Miller sustituye a Wiles. Ella pasa a formar parte del aparato político del mandatario. 

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció este viernes el nombramiento como nuevo jefe de gabinete de uno de sus más estrechos colaboradores, Stephen Miller, en sustitución de Susie Wiles a partir del próximo 9 de noviembre.

Miller es considerado el arquitecto de la política migratoria de Trump y hasta ahora era el jefe de gabinete adjunto. Wiles pasará a ocupar otro cargo en el aparato político del mandatario, dijo Trump en Truth Social.

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"Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026", dijo Trump en su red Truth Social.

En el mismo mensaje, agradeció la "excepcional" labor y el "trabajao estupendo" de Wiles, la primera mujer en estar al frente de su gabinete. La hasta ahora seretaria general de la Casa Blanca "pasará a formar parte de la Operación Política de Trump", anunció el mandatario, sin dar más detalles.

Política migratoria

Miller, actualmente subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor de Seguridad Nacional, es el artífice de las políticas de inmigración de línea dura del Gobierno, incluidas las redadas de deportación masiva de migrantes indocumentados, recoge la agencia de noticias Bloomberg.

Previamente, se desempeñó como asesor político durante el primer mandato de Trump, llegando a redactar el discurso de este de su investidura en 2017. Tras la derrota electoral de Trump en 2020, Miller fundó America First Legal, una fundación que se opone a las iniciativas empresariales en materia de diversidad, igualdad e inclusión.

Miller tiene 41 años y no es un consejero en la sombra, como fue durante casi dos años la discreta Susie Wiles. Siempre vestido con trajes de corte impecable, igual de cómodo ante los fans MAGA que ante las cámaras, Miller no rehúye los debates.

Licenciado por la universidad de Duke, donde dirigía un periódico estudiantil conservador, Miller diseñó la política de decretos presidenciales que Trump ha utilizado, sin dudar en apelar a leyes promulgadas hace décadas o incluso en el siglo XIX, que hoy son empleadas para realizar las redadas migratorias hasta los aranceles.

FUENTE: Con información de EFE

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