Fiscalía chavista responzabiliza a la oposición de muertes en protestas contra fraude electoral

Durante su participación en una reunión del Consejo de Defensa y de Estado con los diversos poderes públicos y el Alto Mando Militar, detalló que el Ministerio Público (MP) llegó a esta conclusión, luego de realizar 686 experticias, “de las cuales 532 son de carácter criminalístico y 92 forenses”.

Asimismo, el funcionario chavista precisó que fueron designados cinco fiscales con competencia nacional y plena, que serán apoyados por los 24 fiscales superiores, “para realizar estas experiencias y diligencias de investigación. Ahora podemos decir que todas estas muertes pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos".

Tras recibir el derecho de palabra por Nicolás Maduro, Saab indicó que la mayoría de los asesinatos se registraron en Caracas y Aragua con siete casos cada uno. También dijo que en los estados Bolívar, Yaracuy, Nueva Esparta, Lara y Miranda se contabilizaron muertos.

"De las cuales542 son experticias criminalísticas y 92 forenses", afirmó.





Asimismo, el fiscal impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) informó que “ante la gravedad de esos hechos” el Ministerio Público designó la actuación de la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada y la de Delitos Comunes de Protección de los Derechos Humanos para coordinar estas investigaciones.

”Estos son los orígenes claros de un plan insurreccional que previamente habían anunciado y que se convirtió en acciones terroristas, criminales, con un poder de fuego en apenas unas horas”, apuntó.

A su vez, anunció que contra los capturados precalificarán los delitos de homicidios calificado con alevosía, porte ilícito de arma, asociación para delinquir y terrorismo.

Supuestos ataques

Según Saab, entre los días 29 y 30 de julio, fueron atacadas 21 escuelas de educación primaria, siete escuelas de educación inicial, 34 liceos y 12 universidades. También fueron violentadas 10 sedes del CNE y 10 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Asimismo, indicó que también sufrieron ataques la sede principal del Ministerio de Vivienda, alcaldías, 11 instalaciones del Metro de Caracas, un tren en Valencia y 38 unidades de autobús. Además, fueron destruidas 12 patrullas, 15 motocicletas.

“Fueron atacados también seis CDI, un centro de salud, 30 ambulatorios, una farmacia móvil, seis centros de CLAP, 10 sedes de comandos de policía, una estación de radio y 27 monumentos y estatuas. Hubo ataques cibernéticos contra 25 dominios nacionales”, añadió.

Misión de Determinación de Hechos de la ONU

El fiscal del régimen, rechazó, además, los señalamiento de la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la crisis veenzolana, asegurando que “se quiere atribuir una investigación que “no le compete y que ya el Ministerio Público tiene desarrollada”.

”Desde el 2019 siguen actuando contra Venezuela, pero como no tienen ninguna tipo de denuncia en relación a violación de DD.HH. han tenido el tupé de abrir una página web, algo así como clandestino, para que cualquier persona haga un montaje al estilo de las actas fraudulentas. Yo no he visto una Misión de Determinación de Hechos para que la ONU investigue el genocidio en Gaza”, expresó.

Este lunes, la Misión de determinación de los hechos en Venezuela de la ONU exigió a las autoridades venezolanas «detener inmediatamente la represión e ‘investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo", según un comunicado del organismo.

FUENTE: Con información redes sociales y Tal Cual