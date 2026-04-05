Irán ejecuta a otros dos jóvenes por participar en protestas de enero contra el régimen

TEHERÁN. - Irán ejecutó este domingo a dos hombres jóvenes condenados por participar en las protestas antigubernamentales en enero pasado, en las que supuestamente atacaron una instalación militar para obtener armas de fuego y por las que el régimen ha intensificado sus ejecuciones de presos políticos en lo que va de 2026.

Los ejecutados, identificados como Mohammadamin Biglari y Shahin Vahedparast, fueron sentenciados por incendiar e intentar acceder a un arsenal con el objetivo de sustraer armas en una acción que, según el régimen, estaría coordinada con “enemigos” incluidos EEUU e Israel.

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La acusación de los hombres ocurre en momentos de crecientes presiones de estos dos países contra Irán por el desbloqueo del estrecho de Ormuz en medio del conflicto bélico que lleva varios meses.

“Fueron ahorcados tras la revisión del caso y la confirmación de la sentencia definitiva en el Tribunal Supremo”, informó la agencia Mizan que pertenece al Poder Judicial iraní, hecho repudiado por defensores de derechos humanos en el mundo.

Irán aumenta ejecuciones

Con estas ejecuciones, el régimen iraní ha ahorcado hasta ahora a seis personas condenadas por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica y que ocasionaron la muerte de 3.117 personas, según el balance oficial.

Este sábado, ejecutaron a otros dos presos, identificados como Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, que formaban parte de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK, en inglés), considerada terrorista por Teherán.

El país islámico es uno de los que registra mayor número de ejecuciones en el mundo y, en 2025 ahorcó a 1,500 personas, un 50% más que en 2024, según datos de la ONU que el régimen rechaza.

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ambos detenidos durante las protestas del mes de Enero.



Ambos juzgados sin defensa, luego de ser cruelmente torturados. Fueron condenados a muerte por el… https://t.co/5vFhL5RBs6 pic.twitter.com/1eqhndpJ2E — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) April 5, 2026

Acusados por las protestas

El Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI) grupo opositor en el exilio, reclamó las ejecuciones y exigió que la ONU se reúna para examinar el incremento de estos hechos criminales por parte del régimen de Teherán.

"Los clérigos gobernantes intentan en vano retrasar por momentos su inevitable caída. Sin embargo, esta sangre derramada injustamente no hará más que avivar la indignación popular y reforzar la determinación de los luchadores por la libertad", manifestó en un comunicado Maryam Rajavi, la líder del CNRI citada por agencias.

El reporte indica que ambos jóvenes formaban parte de un grupo que trató de infiltrarse durante las protestas en instalaciones clave como comisarías y bases de la milicia ideológica Basij, según el contenido del expediente del tribunal que maneja el régimen.

El juzgado consideró probados los cargos basándose en informes de inteligencia, confesiones de los acusados, grabaciones del ataque y su detención en el lugar de los hechos.

Ante el balance oficial de muertes, la organización de derechos humanos HRANA, con sede en EEUU, entre otras tantas, calculan que los asesinatos fueron más de 7,000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53,000 los detenidos.

FUENTE: Con información de EFE, red X TamaraSujú