Venezuela: La Fiscalía no recibe denuncia sobre opositor, claman sus familiares

"Hemos intentado presentar recursos en la fiscalía para conocer el paradero de mi padre @williamsdavila , pero no nos los reciben. Parece que los derechos humanos solo operan de lunes a viernes, aunque las violaciones no tienen horario. #LiberenAWilliamsDavila", reclamó Dávila Valeri en su post.

Cronología del arresto del opositor

Dávila fue arrestado el pasado jueves en la tarde por varios hombres armados y sin identificación cuando salía de una vigilia para pedir por los "presos políticos" en una plaza de Caracas, según informó la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El abogado Joel García también informó en X que intentaron presentar la denuncia por la desaparición de Dávila "ante el Ministerio Público pero ésta no fue recibida". "Las violaciones a los derechos humanos se atienden de lunes a viernes", reclamó.

En tanto, la organización de defensa de derechos humanos Defiende Venezuela denunció en X que acudieron a la Fiscalía para "denunciar la desaparición forzada" de Williams Dávila y la respuesta que obtuvieron en la institución es que "por ser fin de semana, no reciben denuncias por violaciones a DDHH". Sostuvo Defiende Venezuela que se está "violando derecho a petición (art. 51) y el deber del Estado de garantizar DDHH".

Más líderes arrestados en Venezuela

La comunidad internacional ha manifestado preocupación por las detenciones de dirigentes opositores en Venezuela.

El mismo día del arresto de Dávila se conoció que también fue detenido el opositor Américo de Grazia. Su hija María De Grazia informó el hecho en la red social Instagram.

"Después de más de 24 horas sin saber de su paradero (...), nos enteramos que lo tienen en el Helicoide (sede del Servicio de Inteligencia)", escribió. "No sabemos qué cargos se le imputan, no tienen una orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen", continuó. Las circunstancias de la detención del líder opositor no están claras.

Régimen de Maduro versus Derechos Humanos

Las nuevas detenciones apuntan a una "escalada represiva" del régimen de Nicolás Maduro desatada luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que el oficialismo sostiene que ganó, sin tener pruebas, y la oposición asegura que el vencedor fue su candidato Edmundo González Urrutia.

La líder opositora María Corina Machado denunció una "represión masiva" contra la dirigencia y la ciudadanía que ha protestado en las calles por considerar que hubo fraude en las presidenciales.

La oposición, por su parte, asegura tener pruebas de su triunfo y publicó las copias de las actas de escrutinio en una página web disponibles para la consulta de cualquier persona. Esta semana, Machado instó a México, Brasil y Colombia, cuyos gobiernos adelantan gestiones para promover un diálogo que resuelva la crisis, que revisen las actas publicadas en la página web creada para tal fin.

Las protestas contra la reelección del mandatario izquierdista han dejado más de 2.200 detenidos, según el propio Maduro, y unos 24 muertos, según ONG de derechos humanos.

