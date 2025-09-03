Fiscalía de Ecuador acusa a dos exfuncionarios de Correa por magnicidio

El expresidente ecuatoriano (2007-2017) Rafael Correa habla durante una entrevista con AFP en el barrio Coyoacán en la Ciudad de México el 13 de abril de 2021.

QUITO - La fiscalía de Ecuador acusó este miércoles de asesinato a dos antiguos funcionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) que están fuera del país, por ser los presuntos autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares y duro crítico de Correa, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de las elecciones generales de ese año.

La fiscalía acusó al exlegislador del correísmo Ronny Aleaga, al exministro José Serrano y a un empresario, pero la justicia aún no ha determinado sentencias contra ellos.

El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y cinco implicados más fueron condenados en 2024 a penas de hasta 34 años de cárcel. Otros seis colombianos presuntamente vinculados al magnicidio fueron asesinados en la cárcel.

#ACTUALIZACION | #CasoMagnicidioFV: #FiscalíaEc presentó 14 elementos de convicción que harían presumir la participación de José S., Xavier J., Ronny A. y Daniel S., como autores mediatos y cómplice, respectivamente, en el #Asesinato de Fernando V.

"Medidas"

La fiscalía señaló a través de la red social X que, ante su pedido, una jueza de Quito ordenó la prisión preventiva de Aleaga, quien hace más de un año huyó a Venezuela al ser indagado por un caso de corrupción.

Serrano y el empresario Xavier Jordán se encuentran en Estados Unidos y deberán presentarse de forma periódica ante el consulado ecuatoriano en Miami por decisión judicial.

Serrano, pieza clave en la administración de Correa, está detenido desde hace un mes en Miami por un asunto migratorio. En caso de ser deportado, el exministro deberá presentarse en un plazo de tres días ante la justicia, señaló el ente acusador.

La fiscalía insistirá en la prisión preventiva para Serrano y Jordán, tras un rechazo inicial de la justicia.

En Ecuador el delito de asesinato es sancionado hasta con 26 años de prisión.

