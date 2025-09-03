miércoles 3  de  septiembre 2025
Fiscalía de Ecuador acusa a dos exfuncionarios de Correa por magnicidio

La fiscalía acusó a un exlegislador del correísmo y a un exministro de ser los presuntos autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio

Seguidores del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio lamentaron el asesinato

Seguidores del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio lamentaron el asesinato

AFP
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

AFP/ Kenzo Tribouillard.
El expresidente ecuatoriano (2007-2017) Rafael Correa habla durante una entrevista con AFP en el barrio Coyoacán en la Ciudad de México el 13 de abril de 2021. &nbsp; &nbsp;

El expresidente ecuatoriano (2007-2017) Rafael Correa habla durante una entrevista con AFP en el barrio Coyoacán en la Ciudad de México el 13 de abril de 2021.

 

 

ALFREDO ESTRELLA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - La fiscalía de Ecuador acusó este miércoles de asesinato a dos antiguos funcionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) que están fuera del país, por ser los presuntos autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares y duro crítico de Correa, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de las elecciones generales de ese año.

Pedro Capó asiste a la 37.ª edición de Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
Asamblea Nacional del Ecuador celebra trayectoria de Pedro Capó
Refugiados con boletos comprados con fecha posterior al 27 de enero no podrán viajar por el momento a EEUU.
Ecuador negocia recibir a 300 migrantes con estatus de refugiados en EEUU cada año

La fiscalía acusó al exlegislador del correísmo Ronny Aleaga, al exministro José Serrano y a un empresario, pero la justicia aún no ha determinado sentencias contra ellos.

El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y cinco implicados más fueron condenados en 2024 a penas de hasta 34 años de cárcel. Otros seis colombianos presuntamente vinculados al magnicidio fueron asesinados en la cárcel.

"Medidas"

La fiscalía señaló a través de la red social X que, ante su pedido, una jueza de Quito ordenó la prisión preventiva de Aleaga, quien hace más de un año huyó a Venezuela al ser indagado por un caso de corrupción.

Serrano y el empresario Xavier Jordán se encuentran en Estados Unidos y deberán presentarse de forma periódica ante el consulado ecuatoriano en Miami por decisión judicial.

Serrano, pieza clave en la administración de Correa, está detenido desde hace un mes en Miami por un asunto migratorio. En caso de ser deportado, el exministro deberá presentarse en un plazo de tres días ante la justicia, señaló el ente acusador.

La fiscalía insistirá en la prisión preventiva para Serrano y Jordán, tras un rechazo inicial de la justicia.

En Ecuador el delito de asesinato es sancionado hasta con 26 años de prisión.

FUENTE: Con información de AFP

