sábado 30  de  agosto 2025
RECONOCIMIENTO

Asamblea Nacional del Ecuador celebra trayectoria de Pedro Capó

La placa conmemorativa subraya que la obra de Capó ha contribuido a fortalecer la identidad cultural, a promover la diversidad artística y a salvaguardar la memoria social a través de su música

Pedro Capó asiste a la 37.ª edición de Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

Pedro Capó asiste a la 37.ª edición de Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

AFP/Sergi Alexander
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cantautor, compositor y actor puertorriqueño Pedro Capó fue honrado por la Asamblea Nacional del Ecuador con una placa de reconocimiento a su trayectoria artística, en un acto que destacó su aporte cultural, su influencia en generaciones y su lugar como uno de los grandes referentes de la música latina contemporánea.

La distinción, entregada en el Distrito Metropolitano de Quito, resalta cómo las melodías, acordes y letras de Pedro Capó han trascendido fronteras, inspirando sentimientos y acompañando a miles de personas en distintos momentos de sus vidas.

Lee además
Bruce Willis y su esposa, Emma Heming, asisten al estreno de Motherless Brooklyn durante el 57.º Festival de Cine de Nueva York en el Alice Tully Hall el 11 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York.
CELEBRIDADES

Esposa de Bruce Willis responde a quienes la critican tras entrevista con Diane Sawyer
La actriz estadounidense Lily Collins posa durante una sesión fotográfica en el evento de lanzamiento de la segunda parte de la serie de televisión Emily in Paris Saison 4 en La Samaritaine en París, el 12 de septiembre de 2024. 
PLATAFORMAS

Lily Collins habla sobre la quinta temporada de "Emily en Paris"

La placa conmemorativa, firmada por la presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Inés Margarita Alarcón Bueno, subraya que la obra de Capó ha contribuido a fortalecer la identidad cultural, a promover la diversidad artística y a salvaguardar la memoria social a través de su música.

Con esta placa, el Ecuador rinde tributo a la trayectoria de un artista que ha sabido conectar generaciones y emociones, consolidándose como una voz universal de la música latina.

La gira, que toma el nombre de su más reciente álbum La Carretera, lo ha llevado por distintas ciudades de Europa y continuará por Latinoamérica y Estados Unidos en los próximos meses. Entre las paradas internacionales se encuentran Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana y Florida.

La Carretera Tour

30 de agosto – Santiago, Chile – Club Chocolate

5 de septiembre – Tucumán, Argentina – Teatro Mercedes Sosa

6 de septiembre – Córdoba, Argentina – Quality Espacio

7 de septiembre – Santa Fe, Argentina – Hub

10 de septiembre – San Juan, Argentina – Teatro Sarmiento

11 de septiembre - Mendoza, Argentina - Teatro Mendoza (SOLD OUT)

13 de septiembre – Buenos Aires, Argentina – Teatro Gran Rex

14 de septiembre – Rosario, Argentina – Bioceres Arena

18 de septiembre – Montevideo, Uruguay – MMBOX

25 de septiembre – Valencia, España – Sala Moon (SOLD OUT)

26 de septiembre – Barcelona, España – Sala Razzmatazz

27 de septiembre – Sevilla, España – Sala Pandora (SOLD OUT)

1 de octubre – Madrid, España – Sala But (nueva función)

5 de octubre – Madrid, España – Sala But (SOLD OUT)

1 de noviembre – Santo Domingo, República Dominicana – Salón La Fiesta, Hotel Jaragua

2 de noviembre – Tampa, EE.UU. – Hard Rock Event Center

Temas
Te puede interesar

Aseguran que romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson es genuino

Cineasta Park Chan-wook presenta el filme "No other choice"

Jessy Ángeles estrena junto a Wow Popy su nuevo sencillo “DOLLAR$”

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
CONSULTA

Si el ICE detiene a un ciudadano estadounidense, ¿Se puede reclamar una indemnización?

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Dictadura

Medio estadounidense aborda situación en España

Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba; Daniel Ortega, dictador de Nicaragua y Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. 
MIEDO EN LAS FILAS

Diputado chavista admite: "Cae Venezuela, inmediatamente cae Cuba y Nicaragua"

Vista aérea desde un avión del aeropuerto internacional José Martí de La Habana tomada el 25 de abril de 2024.
Restricciones

Panamá extiende por un año más la exigencia de visa de entrada para los cubanos

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
Opinión

Venezuela hoy: Un problema excepcional requiere una respuesta excepcional

Te puede interesar

Jacqueline García-Roves, alcaldesa interina de Hialeah.
RETO FINANCIERO

Alcaldesa de Hialeah propone reducción de impuestos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Tiburones en medio del océano.
INFORME

Florida concentra la mayoría de ataques de tiburones de EEUU: nueve de sus playas encabezan la lista

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
EEUU

Jueza bloquea la "deportación acelerada" de migrantes sin primero comparecer ante un tribunal

William McAllister, presidente del sindicato de bomberos de Miami Dade
POLÉMICA

Sindicato de bomberos alerta: Presupuesto de Miami-Dade 'pone en riesgo vidas'

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
Combate al narcotráfico

Buque lanzamisiles de EEUU ingresa al canal de Panamá rumbo al Caribe, frente a las costas de Venezuela