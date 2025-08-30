Asamblea Nacional del Ecuador celebra trayectoria de Pedro Capó

Pedro Capó asiste a la 37.ª edición de Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

MIAMI.- El cantautor, compositor y actor puertorriqueño Pedro Capó fue honrado por la Asamblea Nacional del Ecuador con una placa de reconocimiento a su trayectoria artística, en un acto que destacó su aporte cultural, su influencia en generaciones y su lugar como uno de los grandes referentes de la música latina contemporánea.

La distinción, entregada en el Distrito Metropolitano de Quito, resalta cómo las melodías, acordes y letras de Pedro Capó han trascendido fronteras, inspirando sentimientos y acompañando a miles de personas en distintos momentos de sus vidas.

La placa conmemorativa, firmada por la presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Inés Margarita Alarcón Bueno, subraya que la obra de Capó ha contribuido a fortalecer la identidad cultural, a promover la diversidad artística y a salvaguardar la memoria social a través de su música.

Con esta placa, el Ecuador rinde tributo a la trayectoria de un artista que ha sabido conectar generaciones y emociones, consolidándose como una voz universal de la música latina.

La gira, que toma el nombre de su más reciente álbum La Carretera, lo ha llevado por distintas ciudades de Europa y continuará por Latinoamérica y Estados Unidos en los próximos meses. Entre las paradas internacionales se encuentran Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana y Florida.

La Carretera Tour

30 de agosto – Santiago, Chile – Club Chocolate

5 de septiembre – Tucumán, Argentina – Teatro Mercedes Sosa

6 de septiembre – Córdoba, Argentina – Quality Espacio

7 de septiembre – Santa Fe, Argentina – Hub

10 de septiembre – San Juan, Argentina – Teatro Sarmiento

11 de septiembre - Mendoza, Argentina - Teatro Mendoza (SOLD OUT)

13 de septiembre – Buenos Aires, Argentina – Teatro Gran Rex

14 de septiembre – Rosario, Argentina – Bioceres Arena

18 de septiembre – Montevideo, Uruguay – MMBOX

25 de septiembre – Valencia, España – Sala Moon (SOLD OUT)

26 de septiembre – Barcelona, España – Sala Razzmatazz

27 de septiembre – Sevilla, España – Sala Pandora (SOLD OUT)

1 de octubre – Madrid, España – Sala But (nueva función)

5 de octubre – Madrid, España – Sala But (SOLD OUT)

1 de noviembre – Santo Domingo, República Dominicana – Salón La Fiesta, Hotel Jaragua

2 de noviembre – Tampa, EE.UU. – Hard Rock Event Center