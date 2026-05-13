miércoles 13  de  mayo 2026
ELECCIONES

Fiscalía de Perú pide pena de prisión para Roberto Sánchez, candidato rumbo al balotaje

Sánchez se disputa el segundo puesto para competir en la segunda vuelta electoral del 7 de junio. Lleva leve ventaja a su contendor Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez desestimó la acusación y dijo que ya el caso ha sido archivado. (AFP)

Roberto Sánchez desestimó la acusación y dijo que ya el caso ha sido archivado. (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA. La fiscalía de Perú pidió más de cinco años de prisión para el candidato presidencial izquierdista, Roberto Sánchez, por el presunto delito de declarar información falsa ante el organismo electoral sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020, informó este miércoles el Ministerio Público.

Sánchez aventaja levemente al ultraderechista Rafael López Aliaga por el segundo lugar de la primera vuelta, efectuada el 12 de abril, para asegurar su paso el balotaje presidencial contra la derechista Keiko Fujimori. El recuento oficial debe terminar esta semana.

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La acusación contra Sánchez encontró inconsistencias en los reportes financieros del partido del líder izquierdista, Juntos por el Perú, en campañas para comicios regionales y municipales en los que participaron, según un documento difundido en medios locales y cuya autenticidad fue confirmada este miércoles a la por la fiscalía.

“A Roberto Sánchez se le atribuye ser autor de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones e ingresos de organizaciones políticas”, señala la acusación.

La fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses para el candidato.

El caso fue presentado por primera vez ante los tribunales en enero de 2026, pero la justicia lo rechazó parcialmente y pidió a los fiscales reformularlo.

El Poder Judicial programó para el 27 de mayo una audiencia para determinar si el caso pasa a juicio oral o se archiva.

Sánchez no habría declarado los fondos

Según la acusación, Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares en aportes de integrantes de Juntos por el Perú para actividades partidarias, que no fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente. La justicia ya archivó las acusaciones sobre un supuesto uso personal de recursos económicos del partido, porque jamás existió fraude ni apropiación indebida”, indicó Sánchez en sus redes sociales.

Sánchez, con 12%, y López Aliaga, con 11,9%, se disputan voto a voto el paso a la segunda ronda, programada para el 7 de junio, en un escrutinio que avanza con retraso por denuncias de irregularidades en la votación del 12 de abril.

Con 99,94% de los votos escrutados, Keiko Fujimori lidera los resultados de la primera vuelta con 17,1% de los sufragios.

FUENTE: Con información de AFP

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