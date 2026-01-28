Fiscalía de Ecuador indaga si Venezuela financió campaña presidencial de la izquierda

La excandidata presidencial de Ecuador, Luisa González, habla durante una conferencia de prensa en Quito el 28 de enero de 2026.

QUITO - La Fiscalía de Ecuador informó el miércoles que investiga un presunto financiamiento de Venezuela a la campaña presidencial de la excandidata de izquierda Luisa González en las elecciones que dieron como vencedor a Daniel Noboa.

Los candidatos de orillas políticas opuestas se enfrentaron en los comicios anticipados de 2023 y luego en 2025, en medio de una ola de violencia sin precedentes ligada al narcotráfico que golpea al país.

Según la Fiscalía, "se presume que ingresaba dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023", cuando González perdió con 48% de los votos.

Las autoridades allanaron la vivienda de González y la Fiscalía difundió una fotografía en la que aparece en pijama y con su rostro difuminado, mientras revisa un documento.

"No hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela, ni de ningún cartel, ni de nadie", dijo González en una rueda de prensa en Quito.

Más temprano, el expresidente socialista Rafael Correa dijo en X que las viviendas de sus delfines y excandidatos González y Andrés Arauz, aspirante para las elecciones de 2021, fueron allanadas.

"Corrupción"

Sin mencionar a Correa, Noboa expresó en el Foro Económico Mundial de Davos que "en Ecuador hubo campañas políticas financiadas por el régimen de (Nicolás) Maduro y el dinero fluía desde PDVSA", la petrolera estatal venezolana.

Correa fue un férreo aliado de Venezuela durante su gobierno (2007-2017) y ha rechazado la incursión militar estadounidense en Caracas que terminó con la captura y derrocamiento del dictador depuesto Nicolás Maduro.

Tras dejar el poder, el exgobernante ecuatoriano formó parte de un equipo que asesoraba en temas económicos al régimen chavista.

Por su parte, Noboa culpa al gobierno de Correa del aumento de violencia ligada al narcotráfico.

Correa, residente en Bélgica y condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción, difundió una notificación fiscal en la que aparece entre los investigados.

La Revolución Ciudadana, liderada por Correa, es la principal fuerza legislativa con 67 de los 151 escaños, aunque el oficialista Acción Democrática Nacional (66) logró mayoría con el apoyo de otros partidos.

FUENTE: Con información de AFP