Corte Penal Internacional rechaza petición de Venezuela de investigar a EEUU por sanciones

Fiscalía tiene su sede en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Foto del 14 de marzo de 2025)

LA HAYA. - La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI ) rechazó una solicitud del Venezuela para investigar a EEUU por las sanciones impuestas al país y que consideró se configuraban como crímenes de lesa humanidad, se informó este jueves.

La instancia investigadora determinó que "no existe una base razonable" para abrir la investigación.

La decisión se refiere a la denominada "Situación en Venezuela II", que fue abierta tras la petición presentada por el régimen venezolano en 2020, a cargo entonces de Nicolás Maduro, y en la que denunciaba que "las medidas coercitivas" de EEUU habrían provocado asesinatos, persecuciones, deportaciones y otros actos inhumanos.

Solicitud sin base contra EEUU

La Fiscalía de la CPI, luego de un informe preliminar, concluyó que las pruebas disponibles no permiten establecer una relación de "causalidad e intención" suficiente entre las sanciones impuestas por EEUU y los crímenes supuestos alegados por el régimen.

“No existe base razonable”, dictaminó.

Según la oficina del fiscal, la información analizada tampoco demuestra que dichos actos se hayan cometido con la intención requerida para configurar crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI.

Según el reporte, la instancia internacional notificó la decisión a las autoridades venezolanas y a la Sala de Cuestiones Preliminares.

Caracas dispone de un plazo de 90 días para solicitar la revisión de la decisión.

Casos sobre Venezuela continúan

La Fiscalía de la CPI advirtió que esta decisión no afecta a la otra investigación conocida como 'Venezuela I', acerca de las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del Estado desde las protestas de 2014, especialmente en el contexto de detenciones.

Esa investigación incluye las muertes y detenciones arbitrarias y tratos crueles de personas, principalmente jóvenes, en las manifestaciones de 2017 contra Maduro.

"La decisión tampoco está relacionada con los acontecimientos de enero de 2026 en Venezuela", aseguró la Fiscalía en su decisión, en referencia a la captura de Nicolás Maduro a través de la operación militar efectuada el 3 de enero de este 2026 en Venezuela, para ser llevado ante la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico.

FUENTE: Con información de EFE