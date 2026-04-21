Fiscalía de El Salvador lleva a juicio a 486 jefes de la pandilla Mara Salvatrucha en inédita audiencia

Fiscalía imputó a Integrantes de la Mara Salvatrucha recluidos en la prisión más grande en El Salvador donde oficiales de seguridad montan guardia

SAN SALVADOR. - La Fiscalía General de El Salvador llevó a un juicio masivo a 486 jefes de la pandilla Mara Salvatrucha 13 (MS-13), en una “macro audiencia ” en la cárcel, la primera que se realiza en el país tras la serie de reformas del Código Penal en la que permite la realización de comparecencias masivas de reos para un proceso penal.

Los integrantes de la MS-13 fueron imputados por cargos de homicidios, feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas, se informó.

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La fiscalía también lo señaló por rebelión, "al intentar mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo, desafiando la autoridad del Estado y atentando contra la soberanía nacional y el orden constitucional", según el escrito fiscal.

La Mara Salvatrucha es la organización criminal de El Salvador que opera a escala internacional y es la más conocida y peligrosa del país y el hemisferio occidental, por su nivel de violencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2046398210134994952&partner=&hide_thread=false #CombateAPandillas | Este día, 486 cabecillas de la MS-13, se enfrentan a la justicia, en una audiencia abierta.



A estos criminales se les acusa de cometer más de 47,000 delitos, ordenados directamente por ellos y ejecutados a nivel nacional entre 2012 y 2022.



Durante años,… pic.twitter.com/achqpMpaMB — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 21, 2026

Juicio inédito contra la Mara Salvatrucha

La MS-13 es acusada de cometer más de 47,000 delitos, ordenados directamente por ellos y ejecutados a nivel nacional entre 2012 y 2022, según la Fiscalía en un mensaje por redes sociales.

“Entre los criminales se encuentran los responsables de la ola de violencia ordenada en 2022, que dejó 86 víctimas que marcaron un punto de quiebre en la respuesta del Estado”, señaló el organismo de justicia que hizo público en X fotos de los presos encadenados de pies y manos, uniformados de blanco, rapados y con cubrebocas, mientras seguían desde el interior de la cárcel el curso de la audiencia.

Indicó que 413 de los cabecillas de la pandilla ya se encuentran en prisión mientras que otros 73 tienen órdenes de captura activas.

La Fiscalía “tiene pruebas contundentes que permitirán la imposición de penas máximas a cada uno de los imputados”, según afirmó.

En 2013, el presidente Bukele inició medidas contra la violencia en El Salvador y anunció en medio de un régimen de excepción la inauguración del "Centro de Confinamiento del Terrorismo" con el propósito de castigar a pandillas "terroristas”, principalmente la MS-13.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2046399005874073882&partner=&hide_thread=false Entre estos criminales se encuentran los responsables de la ola de violencia ordenada en el 2022. Este hecho dejó 86 víctimas que marcaron un punto de quiebre en la respuesta del Estado.



413 cabecillas ya se encuentran en prisión y otros 73 tienen órdenes de captura activas.… pic.twitter.com/qf74k8aWk3 — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 21, 2026

FUENTE: Con información Fiscalía General de El Salvador, red X, France24