miércoles 15  de  abril 2026
NARCOTRÁFICO

Fijan nueva audiencia al narcotraficante Zambada para mayo en medio de negociación con fiscalía

El juez reprogramó la comparecencia del narcotraficante de México por “complicaciones” en el informe, según abogado; se considera que sea “testigo protegido”

Esta imagen proporcionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos muestra a Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.&nbsp;

Esta imagen proporcionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos muestra a Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. 

Departamento de Estado de EEUU vía AP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada, exjefe del Cartel de Sinaloa de México, tendrá nueva audiencia el 18 de mayo próximo, luego que el juez del tribunal de Nueva York resolvió fijar nueva fecha para su comparecencia prevista este lunes 13 de abril, en coordinación con la fiscalía de EEUU.

Su abogado Frank Pérez dijo a periodistas que la reprogramación de la audiencia se debería a “complicaciones” para elaborar el informe de cargos para dictar la sentencia, según se informó.

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Sin embargo, un analista enterado del proceso afirmó a un diario que la razón se centraría en negociaciones que adelanta la defensa con la fiscalía para darle a el Mayo Zambada la condición de testigo protegido, previa admisión de su culpabilidad en los cargos formulados.

El acusado de narcotraficante, con edad cercana a los 80 años, fue acusado por delitos relacionados con el tráfico de drogas al dirigir el Cartel de Sinaloga, uno de los más peligrosos de México, luego de que en 2024 fue entregado a agentes de EEUU por uno de los hijos de su exsocio el Chapo Guzmán.

Proceso en negociación con fiscalía

Según los reportes, el proceso de el Mayo Zambada ha tenido retrasos debido a que desde diciembre de 2025, las audiencias fijadas por el tribunal han sido reprogramadas en al menos cuatro ocasiones luego de que el procesado cambió su declaración de inocencia por el de “culpable”.

En agosto de 2024, el narcotraficante mexicano admitió ser culpable de los cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua que, según los fiscales, distribuía enormes cantidades de drogas, principalmente a EEUU, informaron medios.

Meses antes, se había declarado inocente de por lo menos 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.

En esta ocasión, el Mayo Zambada y la fiscalía estarían encaminados a una negociación para convertirse en testigo protegido por el gobierno de EEUU.

Su declaración sería clave para que la justicia de EEUU llegue a redes del narcotráfico señaladas de financiar campañas políticas de dirigentes políticos en México, como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros, mientras operaba activamente el Cartel de Sinaloa, afirmó el experto.

FUENTE: Con información de Infobae, cnnenespañol

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