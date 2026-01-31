sábado 31  de  enero 2026
ICE captura en Virginia a presunto miembro de la MS-13 acusado de cinco asesinatos en El Salvador

En uno de los casos relató que la MS-13 estaba torturando a un integrante de una pandilla rival cuando él lo apuñaló dos veces en el pecho

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.— Un presunto miembro de la pandilla MS-13, acusado de participar en cinco asesinatos en su país natal, fue detenido en Virginia por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según confirmaron fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Fox News.

El detenido, Edwin Antonio Hernández Hernández, de 27 años y originario de El Salvador, utilizaba los alias “Demente” y “Crazy” dentro de la estructura de la MS-13. Su arresto se produjo el 31 de diciembre en Alexandria, Virginia, por ingreso ilegal al país y por permanecer sin la documentación migratoria requerida.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Fox News, Hernández admitió haber participado en cinco homicidios en El Salvador, varios de ellos vinculados a disputas con la pandilla rival Barrio 18, considerada en Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y Terrorista Global Especialmente Designado (TGED).

Acusaciones de asesinatos y torturas

En dos de los asesinatos, el detenido habría disparado en el pecho y la cabeza a miembros de Barrio 18. En otro caso, relató que la MS-13 estaba torturando a un integrante de la pandilla rival cuando él lo apuñaló dos veces en el pecho, antes de que la víctima fuera desmembrada viva por la misma organización criminal, según la información citada por el medio estadounidense.

Un reporte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), obtenido por Fox News Digital, indicó que Hernández ingresó ilegalmente al país en junio de 2015 cerca de Hidalgo, Texas. Tras ser detenido por la Patrulla Fronteriza, fue posteriormente liberado mientras enfrentaba procedimientos judiciales de inmigración.

El DHS informó al medio que la nueva detención ocurrió después de que USCIS remitiera el caso a ICE, lo que permitió que el presunto pandillero quedara nuevamente bajo custodia federal.

Nueva orden ejecutiva en Virginia

La captura de Hernández tuvo lugar días después de que la recién juramentada gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, firmara una orden ejecutiva para revocar una normativa anterior que obligaba a las agencias locales y estatales a cooperar con ICE.

La medida, emitida por su predecesor republicano, Glenn Youngkin, dejaba en manos de la policía local una mayor coordinación con las autoridades de inmigración.

La oficina de Spanberger argumentó en su momento que las fuerzas del orden estatales deben concentrar sus recursos en “sus responsabilidades principales: investigar y disuadir la actividad delictiva, dotar de personal a las cárceles y fortalecer la participación comunitaria”.

ICE no ha informado si Hernández enfrentará ahora un proceso penal adicional o si será deportado tras la conclusión de su caso migratorio.

FUENTE: Con nformación de Fox News

