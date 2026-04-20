martes 21  de  abril 2026
Migración

EEUU expulsa a funcionario de Brasil tras detención de exjefe de inteligencia de Bolsonaro en Florida

Ivo De Carvalho, quien actúa como enlace con las autoridades de inmigración estadounidenses, radicado en Miami, recibió una solicitud migratoria para abandonar el país

El exjefe de la inteligencia del Gobierno brasileño del expresidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, durante una sesión en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, Brasil.

El exjefe de la inteligencia del Gobierno brasileño del expresidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, durante una sesión en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, Brasil.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON —El Gobierno de Estados Unidos expulsó este lunes al agregado de seguridad de Brasil, tras acusarlo de "manipular" el sistema de migración para la captura del exjefe de inteligencia del expresidente Jair Bolsonaro la semana pasada.

Ivo De Carvalho, quien actúa como enlace con las autoridades de inmigración estadounidenses, radicado en Miami, recibió una solicitud migratoria para abandonar el país, de acuerdo con la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Lee además
Los indeígenas se concentran en el Campamento Tierra Libre (EFE)
BRASIL

Miles de indígenas llegan a Brasilia para presionar a Lula por la demarcación de tierras
El candidato a alcalde de Río de Janeiro por el Partido Liberal (PL), Alexandre Ramagem, hace gestos antes del inicio del debate televisivo entre los candidatos a alcalde de Río de Janeiro en los estudios de la cadena de televisión Projac Globo en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de octubre de 2024.
MIGRACIÓN

ICE libera al exjefe de inteligencia del expresidente Bolsonaro, de acuerdo con allegados

"Ningún extranjero puede manipular nuestro sistema de inmigración para eludir las solicitudes formales de extradición y extender las cacerías de brujas políticas al territorio estadounidense", declaró la autoridad en su cuenta oficial de X, añadiendo que "se le pidió al funcionario brasileño en cuestión" que se marchara.

La medida sucedió luego de que el exjefe de inteligencia de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, quien huyó de Brasil en septiembre acusado de planear un supuesto golpe de Estado, fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y liberado posteriormente.

En concreto, De Carvalho figuraba como el coordinador de las relaciones entre la representación brasileña en suelo estadounidense con ICE.

Detención en Florida

El 13 de abril, Ramagem fue detenido en Florida, donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su presunta participación en la llamada trama "golpista" que, según la Corte Suprema, controlada por Lula Da Silva, lideró el expresidente Jair Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

Medios locales y aliados del exdiputado dijeron que la detención se debió a cuestiones meramente migratorias.

Según la Fiscalía, Ramagem, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro (2019-2022), montó un servicio secreto paralelo para vigilar a adversarios políticos.

En septiembre pasado, en los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe en Brasil, huyó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, entró en Guyana por vía terrestre y puso rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con la prensa local.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Excapitán de la selección de Brasil asegura que el Mundial 2026 es el "momento exacto" para volver a la gloria

¿Cuál es la mejor liga de fútbol del mundo?

Panamá recibe a extraditado de Venezuela sospechoso de atentado terrorista contra avión en 1994

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Conflicto

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se avecina el fin del alto el fuego

Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada

El presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) recibe este lunes a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado (c-d) en el Senado en Madrid. 
REACCIÓN

Gobierno de España critica decisión de María Corina Machado de no reunirse con Pedro Sánchez

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Biblioteca y museo Donald J. Trump en Miami.
MEGAPROYECTO

Biblioteca presidencial de Trump en Miami proyecta recaudar casi mil millones de dólares

Te puede interesar

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Conflicto

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se avecina el fin del alto el fuego

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El exjefe de la inteligencia del Gobierno brasileño del expresidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, durante una sesión en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, Brasil.
Migración

EEUU expulsa a funcionario de Brasil tras detención de exjefe de inteligencia de Bolsonaro en Florida

Imagen de votantes en Houston, Texas.
referendum

Electores en Virginia votan este martes sobre redistribución de distritos ¿Qué hay en juego?

Imagen referencial.
ACCIDENTE AÉREO

Avioneta cae en zona residencial de Florida y deja un fallecido

Kevin Warsh (centro), el exgobernador del Banco Central designado por el presidente Donald J. Trump para dirigir la Reserva Federal.
AUDIENCIA

Designado para presidir Reserva Federal debe ser confirmado este martes