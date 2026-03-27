viernes 27  de  marzo 2026
ESTADO DE EXCEPCIÓN

El Salvador aprueba la cadena perpetua para menores de edad por delitos graves

El castigo para determinados crímenes forma parte de un paquete de reformas tras el cambio de la Constitución contra la criminalidad; ONG lo cuestionan

La Policía de El Salvador en una cárcel con cientos de pandilleros.

La Policía de El Salvador en una cárcel con cientos de pandilleros.

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN SALVADOR.- En medio del estado de excepción que este 27 de marzo cumple cuatro años, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una norma penal que establece cadena perpetua para menores de edad por delitos graves, y que forma parte de una serie de reformas legales, luego de una controvertida reforma de la Constitución.

Con la aprobación de esta norma, con 57 votos a favor uno en contra y dos abstenciones, la justicia salvadoreña puede imponer una pena máxima a niños y adolescentes que sean hallados culpables de homicidio, violación y terrorismo, se informó.

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La medida es no solo inédita en el sistema penal juvenil del país sino también en el de la región de Centroamérica.

Y encendió nuevamente las alarmas de organismos internacionales de derechos humanos, mientras avanza el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele para combatir las pandillas y la inseguridad en El Salvador.

Cadena perpetua para menores

Se “incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional a menores en conflicto con la ley penal”, subraya el texto aprobado.

Sin embargo, la disposición legal contempla revisión periódica de la pena para evaluar el nivel de rehabilitación y el riesgo del menor condenado, lo que podría permitir la concesión de un régimen de libertad condicional, según el reporte.

Además, la revisión podría realizarse tras el cumplimiento de 25 años de prisión de los menores encausados, mientras que para los adultos se evaluará transcurridos los 30 o 40 años.

Alerta sobre derechos humanos

La medida que tuvo el respaldo del partido oficialista Nuevas Ideas y de sus aliados ha generado críticas y preocupación en la oposición y en organizaciones de derechos humanos.

Human Rights Watch alertó acerca de la aprobación de la norma y consideró que la cadena perpetua para menores de edad contradice los estándares internacionales y representa un retroceso en el sistema penal juvenil.

La directora para las Américas de la organización, Juanita Goebertus, señaló que permitir revisiones después de 25 años de la pena no garantiza oportunidades reales de reinserción, se informó.

Cuatro años del estado de excepción

El estado de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa, por presiones de Bukele, el 27 de marzo de 2022, como medida extraordinaria para combatir la criminalidad, luego de ser reportados 80 homicidios en un solo fin de semana.

La crisis de criminalidad traducida en asesinatos fue el resultado de un quiebre del pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas, informaron investigaciones de un medio local.

Bukele, quien ordenó la construcción del temible Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) , un centro penitenciario de máxima seguridad, en enero de 2023, ha puesto mano dura a las pandillas llamadas maras.

Esto le aseguró su reelección, a pesar de la prohibición constitucional y los cuestionamientos internacionales, y logró controlar niveles de inseguridad en el país que fue considerado como uno de los más violentos del mundo.

FUENTE: Con información EFE, France24

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