Fiscalía formaliza acusación contra Nicolás Petro

El hijo de Petro estaba preparando un acuerdo de colaboración con la justicia a pesar de la prolongación de los plazos para entregar información; sin embargo, la fiscalía descartó la propuesta por considerar que no ha cumplido nada de lo prometido sobre el caso contra Day Vásquez, su expareja, quien sí ha ofrecido datos claves para el curso de la investigación.

Una vez imputado formalmente, el caso irá obligatoriamente a juicio en un proceso en el que la fiscalía presentará todas sus pruebas. El escrito de acusación se presentó en los juzgados de Barranquilla que sortearán conforme al criterio habitual de reparto qué despacho juzgará a Petro por presuntamente haber recibido varios millones de pesos destinados a la campaña presidencial de su padre.

La investigación determinó que se produjo un "incremento injustificado de servidor público" por 1.053 millones de pesos. El presidente Petro niega en todo momento que haya cometido delito alguno.

Gustavo Petro luego de su liberación

Tras ser liberado por las autoridades judiciales, bajo el régimen de aseguramiento no privativo de la libertad por acusaciones de recibir dinero ilegal para la campaña política de su padre, Nicolás Petro Burgos había asegurado que "la situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses... El año pasado, sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces", admitió Petro Burgos en entrevista para la revista Semana.

Sobre la motivación para colaborar con la Fiscalía de Colombia y ofrecer información sobre la red de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Petro Burgos había asegurado tras su pasada liberación por las autoridades judiciales que "yo quiero estar en el nacimiento de mi hijo, quiero criar a mi hijo. Sé qué es sentir o qué es crecer con un padre frío y distante. No quiero eso para mi hijo. Entonces, es por él, por mi familia, que yo decido aceptar esta colaboración con la fiscalía".

FUENTE: EUROPA PRESS/DLA