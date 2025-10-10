Regresa Days to Shine Miami, la cita que impulsa el progreso y la alegría femenina

MIAMI BEACH — En un ambiente de entusiasmo y energía positiva, el evento Days to Shine Miami 2025 ofreció un encuentro exclusivo como preámbulo de la segunda edición, que se realizará el 24 y 25 de octubre en la Ciudad del Sol.

Bajo el inspirador mensaje “Own Your Joy, Choose to be Happy” — “Haz tuya la alegría, elige ser feliz” , los asistentes conocieron la agenda oficial de la cita, que busca seguir impulsando el progreso, la felicidad y la inspiración femenina.

La actividad, realizada en el Hotel Cardozo de Miami Beach, contó con la presencia de Águeda Roque y Raúl González como maestros de ceremonia, quienes, desde sus experiencias con la organización, agradecieron todo el apoyo recibido. Asimismo, explicaron cómo se desarrollará la agenda oficial de la jornada y presentaron a Evelyn Betancourt y Victoria Nau, líderes y fundadoras del proyecto.

La plataforma, que nació en República Dominicana y ya cuenta con siete ediciones, tiene como objetivo reunir a mujeres hispanas destacadas que se esfuerzan por compartir sus herramientas de crecimiento y bienestar, como bien afirmó Evelyn al destacar que Days to Shine es un espacio creado para inspirar, conectar y celebrar el poder femenino desde la alegría.

“Desde 2017 estamos realizando este evento y estamos listos para presentarnos en Miami. Hemos llegado a más de 18,000 personas e impactado a más de 30 millones en digital, pero lo más importante, y lo que nos hace sentir realmente orgullosos, es que lo hacemos invitando a la gente a ser más feliz”, expresó.

El encuentro incluyó además la presentación de la canción oficial “Shine Baby Shine”, escrita y producida por Emilio Estefan e interpretada por la cantante y ganadora del Latin Grammy Lena Burke, melodía que simboliza la esencia del movimiento.

De manera especial, la organización invitó a los medios de comunicación de Miami. Rostros conocidos de la televisión y figuras del entretenimiento se hicieron presentes, sumándose a esta antesala especial de Days to Shine, la cual logró combinar moda, música, arte y propósito, ofreciendo a los invitados una experiencia única e inspiradora.