Regresa Days to Shine Miami, la cita que impulsa el progreso y la alegría femenina

MIAMI BEACH— En un ambiente de entusiasmo y energía positiva, el evento Days to Shine Miami 2025 ofreció un encuentro exclusivo como preámbulo de la segunda edición, que se realizará el 24 y 25 de octubre en la Ciudad del Sol.
Medios de comunicación y figuras del entretenimiento acompañaron a mujeres líderes en un espacio dedicado al crecimiento personal y profesional.
Bajo el inspirador mensaje “Own Your Joy, Choose to be Happy” —“Haz tuya la alegría, elige ser feliz”, los asistentes conocieron la agenda oficial de la cita, que busca seguir impulsando el progreso, la felicidad y la inspiración femenina.
La actividad, realizada en el Hotel Cardozo de Miami Beach, contó con la presencia de Águeda Roque y Raúl González como maestros de ceremonia, quienes, desde sus experiencias con la organización, agradecieron todo el apoyo recibido. Asimismo, explicaron cómo se desarrollará la agenda oficial de la jornada y presentaron a Evelyn Betancourt y Victoria Nau, líderes y fundadoras del proyecto.
La plataforma, que nació en República Dominicana y ya cuenta con siete ediciones, tiene como objetivo reunir a mujeres hispanas destacadas que se esfuerzan por compartir sus herramientas de crecimiento y bienestar, como bien afirmó Evelyn al destacar que Days to Shine es un espacio creado para inspirar, conectar y celebrar el poder femenino desde la alegría.
“Desde 2017 estamos realizando este evento y estamos listos para presentarnos en Miami. Hemos llegado a más de 18,000 personas e impactado a más de 30 millones en digital, pero lo más importante, y lo que nos hace sentir realmente orgullosos, es que lo hacemos invitando a la gente a ser más feliz”, expresó.
El encuentro incluyó además la presentación de la canción oficial “Shine Baby Shine”, escrita y producida por Emilio Estefan e interpretada por la cantante y ganadora del Latin Grammy Lena Burke, melodía que simboliza la esencia del movimiento.
De manera especial, la organización invitó a los medios de comunicación de Miami. Rostros conocidos de la televisión y figuras del entretenimiento se hicieron presentes, sumándose a esta antesala especial de Days to Shine, la cual logró combinar moda, música, arte y propósito, ofreciendo a los invitados una experiencia única e inspiradora.