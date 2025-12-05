Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, será candidato para las elecciones de 2026

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (2019-2022) Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso en una manifestación durante el Día de la Independencia, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2025.

BRASILIA — El congresista Flávio Bolsonaro confirmó este viernes que será candidato para las elecciones de Brasil de 2026, tal y como su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, le encomendó.

"Con gran responsabilidad confirmó la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", anunció Flávio poniendo fin a la incertidumbre sobre quién sería el encargado de seguir con el proyecto político del expresidente.

VENEZUELA Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

SUCESOS Muere joven atacado por una leona en un zoo de Brasil

"No voy a quedarme con los brazos cruzados viendo cómo la esperanza de las familias se apaga y nuestra democracia sucumbe", dijo en un mensaje en su cuenta de X, con un marcado tono religioso, en que hace varias apelaciones a Dios y a la "misión" que le ha concedido la derecha brasileña.

"Nuestro país vive días difíciles, en los que muchos se sienten abandonados; el propio Gobierno roba a los jubilados, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales han sido saqueadas de nuevo, se crean o aumentan constantemente nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen perspectivas de futuro", afirmó el mayor de los hijos de Bolsonaro.

"Me pongo ante Dios y ante Brasil para cumplir esta misión. Sé que Él irá delante de nosotros, abriendo puertas, derribando muros y guiando cada paso de este viaje", manifestó.

Un fiel acompañante de su padre

Con esta maniobra se reestructura todo el tablero político de la derecha brasileña. Líder de la derecha y extrema derecha brasileña, el expresidente Bolsonaro entró el mes pasado en prisión en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por supuesto golpismo. Desde agosto se encontraba en prisión preventiva domiciliaria.

Flávio Bolsonaro reaccionó así a informaciones de prensa que apuntaban que su padre lo había designado para reemplazarlo como candidato presidencial.

El senador de 44 años y miembro del Partido Liberal de su padre ha sido un fiel acompañante del expresidente, especialmente mientras duró el juicio en su contra.

Brasil celebrará comicios en octubre de 2026, en medio de una fuerte polarización tras la condena a prisión contra Bolsonaro por liderar un supuesto intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

¿Lula, otra vez candidato?

Lula, de 80 años, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, anunció en octubre en Yakarta su intención de volver a buscar la Presidencia, aunque después volvió a mencionarlo como una posibilidad.

Con el expresidente Bolsonaro fuera de la carrera electoral, la derecha ha barajado otros nombres para su candidato, entre ellos el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y la exprimera dama Michelle Bolsonaro.

Hasta ahora, De Freitas ha insistido en que no tiene intención de presentarse a las presidenciales de 2026.

El expresidente tiene otros cuatro hijos. Uno de ellos, Eduardo Bolsonaro, es un diputado radicado actualmente en Estados Unidos que libró una campaña en favor de su padre ante la administración de Donald Trump, durante el juicio.

Flávio es conocido por tener un perfil más moderado y con talento de articulador político.

Bolsonaro, de 70 años, sufre problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto electoral. Tras numerosas operaciones, se enfrenta en los últimos meses a frecuentes malestares, especialmente crisis de hipo y vómitos.

Los abogados han pedido prisión domiciliaria "humanitaria" para él.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press