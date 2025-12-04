Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

CARACAS.- La controversial carta atribuida a Hugo “El Pollo” Carvajal , exjefe de Inteligencia militar del chavismo, abre una caja de pandora para el régimen de Nicolás Maduro , que se convertiría en un objetivo “obligado” de Estados Unidos, si la administración del presidente Donald Trump logra verificar los detalles de la misiva que describen un presunto engranaje criminal que ha operado durante dos décadas desde Venezuela, bajo la conducción de Cuba.

En el documento atribuido a la autoría de Carvajal, divulgado inicialmente por DallaExpressNews, el exoficial venezolano asegura que el régimen cubano habría construido desde Caracas una maquinaria criminal dirigida por Maduro y Diosdado Cabello , que combinan narcoterrorismo, espionaje internacional, manipulación electoral y estructuras criminales transnacionales —coordinadas con Cuba y Rusia— que, según sostiene, estarían hoy dentro de Estados Unidos.

La filtración de la supuesta carta ocurre en un momento especialmente sensible: el aumento de la presión de Washington sobre el Cartel de los Soles —cuyo liderazgo se le atribuye a Maduro y que fuera designado el 24 de noviembre como organización terrorista extranjera— y las advertencias del presidente Trump sobre la posibilidad de comenzar “muy pronto” operaciones militares en tierra, en Venezuela.

Fuentes con información confiable sobre el caso —exagentes de cuerpos de seguridad y de inteligencia venezolanos— aseguraron a DIARIO LAS AMÉRICAS que “la carta es fidedigna” y que sorprende que no incluya elementos que consideran incluso más delicados: “hechos y datos mucho más comprometedores que no estén narrados en esa carta, como la muerte por asesinato de un oficial de la DEA en territorio venezolano”.

Otra fuente consultada por este medio añade la probabilidad de que el contenido de la carta habría sido elaborado por el equipo de abogados del exjefe de inteligencia de Chávez, con un enfoque bastante estratégico: “estaría encaminada a que se valore la obtención de un indulto para el Pollo Carvajal, similar al que le fue concedido al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre el cual pesaban serias acusaciones”.

Un documento explosivo

El contenido de la carta describe una estructura criminal de alcance hemisférico: desde cooperación con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ELN (Ejército de Liberación Nacional) y Hezbolá (milicia terrorista armada iraní), así como el uso del grupo criminal Tren de Aragua, como herramienta de penetración internacional, la infiltración de cables submarinos por agentes rusos con fines de espionaje, y la manipulación electoral mediante Smartmatic. Carvajal, en esa supuesta misiva, asegura que Venezuela “está en guerra contra Estados Unidos” y respalda las políticas del presidente Trump, a quien ofrece “cooperación total”.

El comandante Jesús Romero, exoficial de Inteligencia naval de Estados, señala que, de ser legítima, la carta coloca a Washington frente a una obligación política y estratégica: “Esta carta pone en evidencia las afirmaciones de Hugo Carvajal sobre las acciones por parte del régimen de Nicolás Maduro de atentar contra la seguridad de los Estados Unidos”.

“Sospecho que, de ser así, el gobierno de Estados Unidos se vería en la obligación de ejecutar acciones contundentes en los niveles diplomático, político, militar y económico para dejar clara la postura de Washington”, subraya.

Las acusaciones del exjefe de contrainteligencia venezolano, de ser verificadas, podrían influir directamente en el proceso de decisión de la Casa Blanca, que desde hace tres meses ha llevado a cabo ataques letales a embarcaciones que estarían siendo usadas por las redes del narcotráfico que utilizan el territorio venezolano: “Es muy posible que estas afirmaciones de Carvajal sean tomadas en cuenta, si la administración del presidente Donald Trump determina que dichas aseveraciones son verificables. Ese tipo de información podría influir directamente en la determinación del presidente Trump para autorizar acciones —incluidas acciones militares— contra Nicolás Maduro y sus cómplices”.

Para Romero, la sincronía entre la publicación de la carta y el actual clima de tensión entre Washington y el régimen venezolano no es casual: “Estoy seguro de que la publicación de esta carta obedece al momento del conflicto entre los EEUU y el Cartel de los Soles”.

El objetivo, continúa, sería presionar a la Casa Blanca: “Mientras existen críticos quienes dicen que el gobierno del presidente Trump no se ha movido lo suficientemente rápido para contrarrestar a Nicolás Maduro, sale esta carta. Esta carta, obviamente, está siendo publicada para que influya en la opinión pública. La gente va a decir: el presidente Trump no quiere actuar, mira lo que está diciendo el Pollo Carvajal”.

Precedente Juan Orlando Hernández

Romero introduce otro elemento de peso: el indulto otorgado por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández que se hizo efectivo el 1 de diciembre. “Supongo que Carvajal estaría buscando un beneficio similar al de JOH luego de hacerse pública la información sobre el indulto”.

Menciona que el exmandatario hondureño fue “uno de los narcotraficantes más grandes en la historia, un expresidente narcotraficante responsable por estar trayendo a los Estados Unidos cuatrocientas toneladas de cocaína”, y aun así recibió un indulto por parte del magnate republicano.

A juicio del exoficial estadounidense, ese perdón solo se explica por la entrega de información extremadamente sensible a Washington: “¿Qué tipo de información él dio a cambio? Yo pienso que Hernández le dio a los americanos información que incluye a expresidentes y presidentes envueltos en la cadena de los envíos de cocaína”.

Sin embargo, resalta que esos detalles jamás se hicieron públicos: “Los detalles del indulto de Hernández no los hicieron públicos (…) son sellados”.

Aunque las afirmaciones de Carvajal no son nuevas —puesto que encajan en denuncias formuladas durante años por organismos internacionales, fiscales y exfuncionarios—, la novedad radica en que provendrían del exjefe de inteligencia militar que formó parte del núcleo más reservado del chavismo.

Pese a que la carta pueda carecer de datos explícitos y la mención de testigos que permitan corroborar la veracidad del testimonio de Carvajal —lo que en derecho se denomina ‘bona fides’—, Romero no descarta que sus abogados hayan compartido “más detalles” directamente con la administración de Trump por medio del Departamento de Justicia.

En cuanto a la información del diario The Objective, que asegura que Carvajal propuso ante las autoridades estadounidenses a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, como líder de una transición si Maduro abandona el poder, el comandante fue categórico: “Aquí estos son puros inventos. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene un presidente elegido (…) Esta carta suena bonita y después está proponiendo que pongan a uno de los primeros corruptos que salió corriendo con miles de millones de dólares al exterior”.

Subraya, además, que Carvajal no es un denunciante desinteresado: “El Pollo Carvajal es un criminal. Él no es ningún héroe de la película (...) Esta es una estrategia que le ha formulado posiblemente el bufete de abogados para que, de alguna manera, le ponga presión al presidente para actuar y, posiblemente, para los beneficios que pudiese recibir”.