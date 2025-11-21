viernes 21  de  noviembre 2025
Narcotráfico

Gobierno de Bolivia anuncia el retorno de la DEA y revela que la producción de cocaína se duplicó

Bolivia, según datos de las Naciones Unidas, es el tercer productor mundial de coca y cocaína, después de Colombia y Perú

Un agente de la DEA asiste a la conferencia con la Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, para anunciar la declaración de culpabilidad del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismel El Mayo Zambada García, en la ciudad de Nueva York el 25 de agosto de 2025.

Un agente de la DEA asiste a la conferencia con la Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, para anunciar la declaración de culpabilidad del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismel 'El Mayo' Zambada García, en la ciudad de Nueva York el 25 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ — La agencia antinarcóticos de Estados Unidos DEA retornará "muy pronto" a Bolivia, tras su expulsión en 2008, anunció el viernes el zar antidrogas boliviano Ernesto Justiniano, quien además calificó de "exorbitantes" las cifras estimadas de producción de cocaína en el país.

El "zar antidrogas" del nuevo gobierno, Ernesto Justiniano, describe lo que será la nueva estrategia antinarcóticos, tras la llegada este mes al poder del centroderechista Rodrigo Paz.

Lee además
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma un documento durante la ceremonia de investidura de su gabinete en el Palacio Quemado de La Paz, el 9 de noviembre de 2025. Rodrigo Paz, un conservador proempresarial, asumió la presidencia de Bolivia el sábado, poniendo fin a casi 20 años de gobierno socialista y heredando una grave crisis económica.
OPINIÓN

De lo ideológico a lo pragmático: se mueve el péndulo en Bolivia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma un documento durante la ceremonia de investidura de su gabinete en el Palacio Quemado de La Paz, el 9 de noviembre de 2025. Rodrigo Paz, un conservador proempresarial, asumió la presidencia de Bolivia el sábado, poniendo fin a casi 20 años de gobierno socialista y heredando una grave crisis económica.
BOLIVIA

Rodrigo Paz elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la "persecución política"

La flamante administración busca darle un giro drástico en lo político, económico, social y diplomático a lo que se hizo en el país durante los gobiernos de los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2021).

La erradicación de hojas de coca, materia prima para fabricar cocaína, y el combate a las mafias de la droga son tareas centrales. Y La Paz mira a Washington y a sus vecinos sudamericanos como aliados estratégicos para luchar contra semejante flagelo.

Bolivia, según datos de las Naciones Unidas, es el tercer productor mundial de coca y cocaína, después de Colombia y Perú.

La DEA vuelve "muy pronto"

La DEA estuvo ausente en Bolivia desde la ruptura de las relaciones bilaterales en 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense, a quien acusaba de apoyar un movimiento de derecha que, según él, buscaba dividir al país andino.

La llegada al poder de Rodrigo Paz a principios de noviembre reactivó las relaciones entre ambos países, abriendo ahora el camino al regreso de la agencia antidrogas estadounidense.

La DEA regresará "muy pronto, porque existe un compromiso político y eso es lo más importante", declaró Justiniano.

Destaca que la principal tarea será la reanudación del intercambio de información.

"La cooperación internacional es fundamental", afirmó la autoridad, quien también hizo un llamado a los países vecinos y a Europa para responder a los requerimientos de Bolivia.

Para la autoridad, el objetivo es claro: "Ya no seremos un país aislado, un país que se mira el ombligo y actúa únicamente por necesidad política".

La DEA y la presencia de Estados Unidos no son del agrado de los cocaleros de Morales, en el Chapare (centro).

Exorbitante aumento

Justiniano ya ocupó a principios de siglo el viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas y en términos locales es llamado el "zar antidrogas". Ingeniero y administrador de empresas de 56 años, es el responsable político del área.

Su objetivo es erradicar sembradíos de hojas de coca y combatir al tráfico de drogas. Bolivia tiene 31.000 hectáreas de coca, según las Naciones Unidas, de las que sólo 22.000 son reconocidas como legales. Empero, no hay datos actualizados del potencial de producción de cocaína.

Justiniano revela que tiene cálculos propios y estima que la fabricación anual bordea en la actualidad "las 300 toneladas al año" y que se ha duplicado.

Relata: hace 20 años "estábamos hablando de 345 kilos de (hojas de) coca necesarios para producir un kilo de cocaína. Entiendo que en este momento están alrededor de 140 a 160" kilos de la planta. "Puedo producir más del doble de cocaína que lo que se producía" dice.

Explica que ello se debe a que la técnica se ha modernizado, con el uso de químicos y la molienda de la planta.

"Los números son exorbitantes", asegura el zar antidrogas.

Ya en el cargo, la autoridad se encontró con millonarias deudas para pagar el mantenimiento de avionetas y helicópteros antidroga y otros recursos al personal oficial. Sostiene que, por lo tanto, la cooperación internacional es urgente.

El nuevo gobierno boliviano hereda una crisis económica, la más grave en cuatro décadas, por la escasez de dólares. Incluso el mandatario Paz calificó de "cloaca" lo que encontró en las instituciones.

jac/sf/nn

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

La Esquinita de Reme

Rodrigo Paz expone grave deterioro del Estado boliviano

EEUU advierte a la aviación civil sobre aumento de actividad militar en torno a Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

De izquierda a derecha: La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, su esposo, el presidente Gustavo Petro, junto al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 18 de noviembre de 2023.
Vetados

Petro se queja porque su esposa no puede volver a Colombia tras las sanciones impuestas por EEUU

Te puede interesar

Escuadrón de aviones caza de combate.
Despliegue en el Caribe

EEUU advierte a la aviación civil sobre aumento de actividad militar en torno a Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.
JUICIO

Cambio de abogado complica defensa de Derek Rosa, el menor acusado de asesinar a su madre en Hialeah

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba