Rodrigo Paz elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la "persecución política"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma un documento durante la ceremonia de investidura de su gabinete en el Palacio Quemado de La Paz, el 9 de noviembre de 2025. Rodrigo Paz, un conservador proempresarial, asumió la presidencia de Bolivia el sábado, poniendo fin a casi 20 años de gobierno socialista y heredando una grave crisis económica.

LA PAZ - El presidente boliviano, Rodrigo Paz , eliminó este jueves el Ministerio de Justicia tras un escándalo con su titular, por una condena de prisión que quiso mantener oculta.

Mediante un decreto, Paz removió inicialmente a Freddy Vidovic y nombró en su lugar a Jorge Franz García, pero luego comunicó su decisión de cerrar la cartera.

RESPALDO Presidente de Panamá acompañará a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Conflicto bélico Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

En una declaración a la prensa desde la sede de gobierno, el mandatario recordó que en la campaña electoral había prometido eliminar el Ministerio de Justicia, alegando que la izquierda que estuvo en el poder durante dos décadas lo había utilizado para perseguir a la oposición.

"Persecución"

"Hoy estoy cumpliendo mi palabra (...) se acabó el ministerio de la persecución, se acabó el ministerio de la injusticia, se acabó el ministerio que era vender sentencias" legales, dijo Paz.

Paz hizo el anuncio tras la salida de Vidovic, a quien había nombrado el 9 de noviembre, un día después de que juramentó para un período de cinco años.

El ahora exministro había sido condenado en 2015 a tres años de prisión por cohecho en favor del empresario peruano Martín Belaúnde, asesor del expresidente Ollanta Humala y de quien Vidovic era abogado.

Belaúnde fue capturado en Bolivia hace 10 años y entregado a la justicia peruana por pedido de Lima, que lo reclamaba por vínculos en un caso de corrupción que afectó a Humala.

Vidovic llegó al Ministerio de Justicia como abogado personal del vicepresidente Edmand Lara.

Paz no dijo qué función cumpliría Jorge Franz García una vez cerrado el ministerio para el que había sido nombrado.

Tampoco precisó si otro ministerio asumiría las funciones que ejercía el de Justicia, que se encargaba de promover leyes, coordinar con los poderes legislativo, judicial y electoral y, en algunos casos, asumir defensa legal del gobierno.

FUENTE: Con información de AFP